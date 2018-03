 Verbindungen zu Salafisten: Zweite Festnahme nach Geiselnahme in Frankreich

Vier Menschen sterben bei einer Geiselnahme in Frankreich . Nun hat die Polizei einen Freund des Täters in Gewahrsam genommen.

Das Foto zeigt den Supermarkt im südfranzösischen Trèbes, in dem mehrere Geiseln genommen worden sind. (Foto: AFP) Supermarkt in Trèbes

ParisDie französische Polizei hat eine zweite Person festgenommen, die in Verbindung zu dem getöteten Geiselnehmer von Trebes gestanden haben soll. Es handele sich um einen 17-jährigen Jugendlichen, der mit dem Täter befreundet gewesen sei, hieß es am Samstag in Justizkreisen. Kurz nach der Tat hatte die Polizei am Freitag schon eine Frau festgenommen. Innenminister Gerard Collomb hatte erklärt, die Polizei gehe davon aus, dass der 2016 und 2017 wegen Verbindungen zu Salafisten von den Sicherheitsdiensten beobachtete Täter allein gehandelt habe.

Der Attentäter, ein 25-jähriger Franzose marrokanischer Herkunft, hatte am Freitag zunächst bei einem Autodiebstahl sowie anschließend bei einer Geiselnahme in einem Supermarkt in der Kleinstadt Trebes drei Menschen getötet und 16 weitere verletzt. Einer der Verletzten, ein Polizist, der sich gegen eine Geisel austauschen ließ, erlag am Samstag seinen Schusswunden. Nach den Schüssen auf den Polizisten stürmte eine Anti-Terror-Einheit der Polizei den Supermarkt und tötete den Angreifer, der sich als Anhänger der Islamisten-Miliz IS bezeichnete. Auch der IS selbst reklamierte die Tat für sich.

Seit 2015 wurden bei Anschlägen von IS-Anhängern in Frankreich mehr als 240 Menschen getötet. Allein im November 2015 gab es bei mehreren Anschlägen in Paris 130 Tote.