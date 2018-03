Versteigerung Dorf Alwine in Brandenburg hat einen neuen Eigentümer

Das Dorf Alwine in Brandenburg ist für eine unbekannte Summe erfolgreich versteigert worden. Der Verkauf machte den Ort international bekannt.

Baufällige Wohnhäuser sind im Dorf Alwine an der Landstraße 65 nahe Domsdorf (Brandenburg) zu sehen. Das in einer Versteigerung verkaufte Dorf hat einen neuen Eigentümer. (Foto: dpa) Alwine in Brandenburg

Berlin/AlwineDas in einer Versteigerung verkaufte Dorf Alwine im Süden Brandenburgs hat einen neuen Eigentümer. Der neue Kaufvertrag sei unterschrieben und der Kaufpreis gezahlt, sagte der Chef des Auktionshauses Karhausen, Matthias Knake, am Donnerstag in Berlin. Über die Höhe sei Stillschweigen vereinbart worden.

Die Versteigerung des gesamten Dorfes im Kreis Elbe-Elster für 140.000 Euro hatte vergangenes Jahr ein internationales Medienecho ausgelöst. Auf dem Areal stehen mehrere marode Häuser, in denen 15 Menschen leben. Der damalige Käufer hatte die 140.000 Euro geboten, ohne das Objekt vorher besichtigt zu haben. Wenig später erklärte er, aus gesundheitlichen Gründen vom Kauf zurücktreten zu wollen.

Um im Sinne der Bewohner einen langen Rechtsstreit zu vermeiden, suchte das Auktionshaus neue Interessenten, sagte Knake. Den Zuschlag erhielt nun ein Berliner Kaufmann, der bereits Erfahrungen mit solchen Objekten habe. Der Investor wolle sich zunächst mit der Gemeinde und den Behörden abstimmen, bevor er in die Öffentlichkeit gehe. Bauarbeiten könnten bereits dieses Jahr beginnen.

Ursprünglich hatten zwei Brüder das Dorf 1991 von der Treuhand für damals 95.000 D-Mark gekauft. Nach dem Tod eines der beiden Brüder kam das Dorf in die Auktion.