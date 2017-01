 Während des Abendgebetes: Tote nach Schüssen in kanadischer Moschee

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Angriff auf eine Moschee Während des Abendgebetes sind in einer Moschee im kanadischen Quebec Schüsse gefallen. Mehrere Menschen sollen dabei getötet worden sein. (Foto: Reuters)

QuebecBei Schüssen in einer Moschee in der kanadischen Ostküstenmetropole Quebec hat es mehrere Tote und Verletzte gegeben. Das bestätigte die örtliche Polizei auf Twitter, ohne eine genaue Opferzahl zu nennen. Es habe mehrere Festnahmen gegeben. Die genauen Hintergründe des Vorfalls in der Nacht zum Montag waren zunächst unklar.

Der Sender TVA Nouvelles berichtete unter Berufung auf den Vorsitzenden der Moschee von mindestens fünf Toten. Weiter hieß es, die Polizei von Quebec habe zwei Festnahmen bestätigt und schließe nicht aus, dass es noch einen dritten Verdächtigen gebe. Der Polizeieinsatz laufe noch. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt, die Sicherheitskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Laut dem Sender CBC News hielten sich mehrere Dutzend Menschen in der Moschee auf, als kurz nach 20 Uhr (Ortszeit) plötzlich Schüsse fielen. Einer Polizeisprecherin zufolge waren dort zu diesem Zeitpunkt vor allem Männer zum Abendgebet versammelt.

Laut TVA Nouvelles wies der Vorsitzende des Islamischen Kulturzentrums darauf hin, dass seine Moschee in der Vergangenheit schon mehrfach Ziel von Angriffen gewesen sei. Neben Wandschmierereien sei einmal ein abgetrennter Schweinekopf vor der Moschee abgelegt worden.

Der Premierminister der Provinz Quebec, Philippe Couillard, sprach den Opfern und Angehörigen sein Beileid aus. Auf Twitter rief er nach der Bluttat zur geschlossenen Ablehnung von Gewalt und Solidarität mit Muslimen auf. Gleichzeitig seien die Behörden darum bemüht, die Sicherheit der Bürger zu schützen.