Waldbrände auch in Italien

In Italien sind nach Angaben des deutschen Auswärtigen Amtes besonders die sizilianischen Orte Messina, Catania und Enna sowie auf Sardinien Costa Rei, Porto Pozzo, Arbus und Santa Giusta betroffen.

In Rom lodern auch immer wieder Feuer in dem Pinienwald Castel Fusano auf dem Weg zum Meer auf. Urlauber müssen sich wegen der Brände auch in der Toskana und in der Region Bologna darauf einstellen, dass Umleitungen oder Sperrungen den Verkehr beeinträchtigen.

Die Feuerwehr und der Zivilschutz rufen Italiens Bevölkerung immer wieder auf, aufgrund der Trockenheit achtsam mit Feuer umzugehen. Die Polizei geht davon aus, dass viele Brände vorsätzlich gelegt werden.

Der Sommer in Italien ist 2017 ungewöhnlich trocken, was die Waldbrandgefahr erhöht. Bis Juli sind dem Umweltschutzverband Legambiente zufolge rund 750 Quadratkilometer Wald- und Wiesenfläche in Flammen aufgegangen, eine Fläche etwa so groß wie Hamburg. 2016 waren es zum Vergleich im ganzen Jahr rund 480 Quadratkilometer.