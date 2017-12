Christen im Gazastreifen Die katholische Kirche der heiligen Familie in Gaza. (Foto: dpa)

GazaChristen im Gazastreifen gehen an Weihnachten in die Kirche, beten, essen gemeinsam zu Abend – wie in Deutschland. Doch die christliche Gemeinde mit gut 1000 Mitgliedern lebt als Minderheit unter rund zwei Millionen Muslimen. In den vergangenen zehn Jahren wurde das Gebiet von der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas kontrolliert.

Nach der US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt kam es in den vergangenen zwei Wochen zu blutigen Unruhen an der Grenze. Israels Luftwaffe flog mehrere Luftangriffe auf Hamas-Stützpunkte nach Beschuss aus dem Küstengebiet. Insgesamt wurden innerhalb einer Woche sechs Palästinenser getötet, Hunderte verletzt.

Die Christen halten trotzdem an ihren Traditionen fest. „Weihnachten hier ist sehr, sehr schön“, sagt Pater Mario da Silva, schwarzes Gewand, Brille, fast kahler Kopf. Der 38-jährige Brasilianer lebt seit 2012 im Gazastreifen. Er ist katholischer Priester und verantwortlich für 138 Gemeindemitglieder. Die rund 1000 anderen Christen im Gazastreifen gehören der griechisch-orthodoxen Kirche an.

Den ganzen Dezember über besucht Pater Mario mit rund 30 jungen Helfern kranke Menschen. „Wir singen Weihnachtslieder, wir bringen Geschenke und segnen das Haus.“ Eine Woche vor Weihnachten kommt der lateinische Patriarch von Jerusalem, Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, für eine besondere Messe nach Gaza. Die rund 60 Jahre alte Kirche und die angrenzende Schule befinden sich hinter einem meterhohen Metalltor.

Weihnachten selbst feiert die Gemeinde am 25. Dezember mit einer Messe mit Krippenspiel, einem Abendessen für rund 600 Menschen und anschließendem Bingo-Spiel. Wie viele Mitglieder der Gemeinde kommen werden, wird sich allerdings erst kurzfristig entscheiden. Zahlreiche Christen versuchen über Weihnachten eine Genehmigung von Israel für die Reise nach Bethlehem und Jerusalem zu bekommen, um die heiligsten Stätten der Christenheit – die Geburtskirche und die Grabeskirche – zu besuchen und Familienmitglieder im Westjordanland zu treffen.