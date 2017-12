Sonntagsmesse in einer fast leeren Kirche

Abir und Nabil Masad mit ihren vier Kindern haben ebenfalls Visa-Anträge in Israel gestellt. Die 51-Jährige stammt aus dem Westjordanland und will ihre Familie besuchen. Sie ist Mitglied der katholischen, ihr Mann Mitglied der griechisch-orthodoxen Kirche.

„Früher war es einfach, zwischen Gaza und Ramallah (im Westjordanland) hin und her zu reisen“, sagt Abir Masad, während sie auf einem Sessel in ihrem Wohnzimmer sitzt. Nun könnten sie nur noch an christlichen Feiertagen auf eine Genehmigung von Israel hoffen. An der Wand hinter ihr hängt ein Marienbild mit einem überdimensionalen Rosenkranz, daneben ein Holzkreuz mit Jesusfigur. Der Plastikbaum zu Weihnachten wird kurz vor dem Fest aufgestellt.

Die Hamas hatte 2007 nach einem blutigen Bruderkrieg gegen die gemäßigtere Fatah die alleinige Macht im Gazastreifen an sich gerissen. Israel verhängte daraufhin eine Blockade, die mittlerweile von Ägypten mitgetragen wird. Die Bewohner des Küstenstreifens leiden unter massiven Stromausfällen, verschmutztem Trinkwasser und einer hohen Arbeitslosenrate.

Die Situation Gazastreifen Situation vor Ort Der Gazastreifen liegt am Mittelmeer und grenzt im Norden und Osten an Israel sowie im Süden an Ägypten. Er wird von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas regiert. Sowohl Israel als auch Ägypten haben aus Sicherheitsgründen die Grenzen weitgehend abgeriegelt.



1,9 Millionen Menschen Auf einer Fläche nicht viel größer als Bremen leben 1,9 Millionen Menschen. Die Geburtenrate liegt laut Palästinensischem Statistikbüro bei 4,5 Kindern pro Frau.

Arbeitslosenrate Nach Angaben der Weltbank ist die Arbeitslosenrate mit 43 Prozent weltweit die höchste. Bei jungen Menschen liegt sie sogar bei mehr als 60 Prozent.

Auf Unterstützung angewiesen Fast 80 Prozent der Bevölkerung sind demnach auf Unterstützung angewiesen.

Bis 2020 Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnte der Gazastreifen bis 2020 unbewohnbar werden, sollte sich an der wirtschaftlichen Entwicklung nichts ändern.

Mehr als 2200 Menschen tot Seit 2008 gab es drei Gaza-Kriege. Allein während des jüngsten Konflikts im Sommer 2014 wurden mehr als 2200 Menschen getötet.

Die Familie Masad geht immer freitags und sonntags in die Kirche. „Sie ist fast leer, weil es nicht viele Christen gibt“, sagt Abir Masad. 30 bis 40 Gläubige kämen meistens. Die Frauen ziehen für die Messe schöne Kleider an, dazu gehören auch kurze Röcke. Allerdings können sie diese nicht offen in der muslimisch-konservativen Gesellschaft des Gazastreifens zeigen. „Wir tragen diese schwarzen Umhänge wie die Muslime darüber, gehen so in die Kirche und ziehen sie dann aus“, sagt Abir Masad.

Es ist grundsätzlich problematisch für Frauen, im Gazastreifen ohne Kopftuch auf die Straße zu gehen. Für viele Menschen gelten sie damit als schlechte Muslimin, als Flittchen. Einmal sei sie mit ihrer 16-jährigen Tochter in der Stadt unterwegs gewesen, erzählt die Mutter. „Ein junger Mann kam zu ihr und hat sie an den Haaren gezogen. Da habe ich ihn geschlagen.“ Sie lasse ihre Töchter nicht allein an Orte mit vielen Menschen gehen.