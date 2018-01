 Wilde Tiere in Städten: Wenn Wildschweine in der Sparkasse auftauchen

Wütende Wildschweine, knospenfressende Rehe und Marderschäden an Autos: Wilde Tiere in der Stadt lösen Verärgerung aus. Manchen Menschen machen sie gar Angst. Andere sehen sie als Bereicherung.

Ein weibliches Wildschwein sucht in einem Mülleimer im Stadtbezirk Tegel in Berlin nach Futter. Wildtiere in der Stadt

Berlin/StuttgartSchock in der Sparkasse: Ein wütender Keiler kommt krachend durch die Tür und dreht Runden im Kassenraum. Der Filialleiter wird am Bein verletzt. Verängstigte Kunden werden über Drehleitern in Sicherheit gebracht. Das dramatische Geschehen in der holsteinischen Kreisstadt Heide macht weithin Schlagzeilen. Nur wenige Wochen später toben am ersten Arbeitstag des Jahres 2018 zwei Keiler durch einen Supermarkt bei Karlsruhe – ehe sie mit ihrer Rotte im Wald verschwinden. „Was war das denn?“, fragen sich dort verblüffte Kunden, die mit dem Schrecken davongekommen sind.

Immer wieder sorgen Auftritte anscheinend furchtloser Wildtiere in Domänen der Menschen für Aufregung. Füchse auf Spielplätzen in Berlin beäugen Kinder statt davonzulaufen. Waschbären an Müllsäcken in Kassel sind selbst mit dem Besenstiel kaum zu vertreiben. Rehe in Stuttgarter Vororten beißen seelenruhig Rosenknospen ab.

„Wildtiere besetzen Metropolen“, titelten kürzlich mehrere Zeitungen der Funke-Mediengruppe – und verglichen das Auftauchen von Löwen in Kenias Hauptstadt Nairobi und eine Schlangenplage im thailändischen Bangkok mit dem Schwarzkittel-Wüten in der Sparkasse von Heide. Dort griff im Oktober 2017 ein Jäger zum Gewehr. „Schon der erste Schuss hat gesessen“, freute sich Bürgermeister Ulf Stecher (CDU). Erlaubt war das nur, weil Menschenleben unmittelbar in Gefahr waren.

Trends in der Gesellschaft: Wildtiere in der Stadt Das Phänomen Städte werden nach Ansicht von Experten immer mehr auch zu Lebensräumen für Wildtiere. „Und damit verbundene Probleme werden wohl überall zunehmen“, sagt Baden-Württembergs Landesforstpräsident, Max Reger. Die Tiere Als sogenannte Kulturfolger hätten sich Wildtiere wie Füchse oder Wildschweine ebenso wie etliche Vogel- und Insektenarten in Koexistenz mit dem Menschen fest eingerichtet. Lebensräume „Füchse haben nicht nur Einzug gehalten auf Friedhöfen, sondern sind in vielen Stadtquartieren unterwegs“, sagte Reger der Deutschen Presse-Agentur. „Ganze Rotten von Wildschweinen haben stadtnah ihre Habitate und machen Ausflüge in die Städte.“ Auch in Supermärkte. Wildschweine Wildschweine (Sus scrofa) sind Anpassungskünstler und Allesfresser. Wenn der Wald nicht genug bietet, suchen sie Felder oder Gärten heim. In Jagdgebieten verlegen Wildschweine, die sehr vermehrungsfreudig sind, ihre Aktivitäten zum Selbstschutz oft in die Nacht. Aus Stadtwäldern wandern sie in dicht besiedelte Gegenden. Füchse Füchse (Vulpes vulpes) genießen das Nahrungsangebot im Abfall sowie die Sicherheit vor Jägern. Sie haben sich perfekt angepasst und dank ihrer Lernfähigkeit ein gewisses Zutrauen zum Menschen gefasst. Füchse fressen Mäuse und Ratten, Schnecken, Würmer sowie Vögel, Kaninchen und Hasen. Selbst Tierkadaver verschmähen sie nicht. Steinmarder Steinmarder (Martes foina) gelten als „natürliche Feinde des Autos“, weil sie Kabel und Schläuche durchbeißen, die ihnen in Motorräumen im Weg sind. Dort fühlen sie sich sicher vor Hunden. Gern bewohnen die geschickten Kletterer Scheunen oder Dachböden. Sie ernähren sich von Fallobst, Würmern und Insekten und halten uns Ratten vom Leib. Waschbären Waschbären (Procyon lotor) wurden aus Nordamerika als Pelzlieferanten eingeführt. 1934 ließ man in Hessen zwei Paare frei, um das Angebot an Jagdtieren zu erweitern. 1945 kam es durch Bombentreffer in einer Farm bei Berlin zu Auswilderungen. Die äußerst fruchtbaren kleinen Räuber und Allesfresser hausen gern in Scheunen oder auf Dachböden. Die Ursachen (1) Zu den Hauptgründen gehört nach Ansicht des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) die industriell betriebene Landwirtschaft. Wenn großflächig nur noch eine Pflanzenart angebaut werde, wie etwa Mais oder Getreide, und Felder überdüngt seien, vertreibe das Wildtiere. Die Ursachen (2) In Städten würden sie angesichts der menschlichen Wegwerfgesellschaft ein vielfältiges Nahrungsangebot finden. Zudem machten Wildtiere die Erfahrung, dass nicht auf sie geschossen wird. In Städten ist die Jagd aus Sicherheitsgründen verboten.

Das grundsätzliche Jagdverbot in unseren Städten sei – neben der Verdrängung durch Folgen der industriellen Landwirtschaft – ein Grund dafür, dass die Zahl wilder Tiere in Siedlungsgebieten wächst, sagt Baden-Württembergs Landesforstmeister Max Reger. Wildschweine, Füchse oder Waschbären fänden dort nicht nur ein großes Nahrungsangebot. „Sie merken auch, dass da kein Feuer von Jägern zu befürchten ist.“

Die forcierte Bejagung von Schwarzwild, mit der ein Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest auf Deutschland verhindert werden soll, dürfte kaum Einfluss haben auf die Lage in den Städten, meinen Experten. Dort sei der Abschuss keine Option. „Geschosse, wie Jäger sie verwenden, reißen schwere Löcher, weil sie möglichst rasch töten sollen“, sagt Reger. „In Städten wäre die Gefahr für Menschen viel zu groß, kein Jäger will das.“

Doch was tun, wenn – wie Wissenschaftler prognostizieren – immer mehr wilde Tiere die Städte bevölkern? Wenn das Unbehagen darüber wächst – angeheizt möglicherweise auch durch Horror-Szenarien wie in der populären US-Serie „Zoo“, in der Tiere sich gegen die Menschheit verschwören.

Ängste müssten immer ernst genommen werden, sagt Derk Ehlert. Er ist Wildtierexperte in der Senatsverwaltung von Berlin. „Selbst wenn Anrufer nachts auf dem Ku'damm partout einen Wolf gesehen haben, der in Wirklichkeit ein Collie ist.“ Geduldige Aufklärung sei wichtig, damit ein Nebeneinander von Stadtmenschen und Wildtieren gelingt.