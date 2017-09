Seit Tagen warnen die US-Behörden vor dem heftigen Hurrikan Irma, der einige neue Rekorde aufgestellt hat - etwa in Sachen stabiler Windgeschwindigkeiten. Das Auge des Hurrikans hat am Samstag Kuba getroffen und der Wirbelsturm hat sich dabei von Kategorie fünf auf Kategorie drei abgeschwächt. Doch bevor er am Sonntag auf das US-Festland treffen wird, soll er erneut mehr Energie aufnehmen und Kategorie vier erreichen. Das entspricht Windgeschwindigkeiten von bis zu 251 km/h.

Der erwartete Kurs des Auges hat sich dabei etwas gegenüber den Prognosen der vergangenen Tage verlagert. Mitte der Woche hatte das Hurricane Center für sehr wahrscheinlich gehalten, dass Irma an der Ostküste Floridas etwas nördlich von Miami anlanden werde. Jetzt gilt als Ort für die Ankunft Irmas auf dem Festland die Westküste des US-Bundesstaats als ausgemacht. Die Vorhersage von 23 Uhr am Samstagabend deutscher Zeit, sieht die Küste etwas südlich von Tampa im Zentrum des Hurrikans. Dort könnte der Hurrikan am späten Sonntagabend ankommen.

Für Tampa könne die Prognose ein Schreckensszenario bedeuten, so Rob Miller, Meteorologe bei AccuWeather. „Es drängt das Wasser in die Bucht von Tampa und dann gleich weiter in die Innenstadt.“ Auf dem Weg in Richtung Florida hat der Sturm mindestens 22 Menschen getötet und Tausende zu Obdachlosen gemacht. Die Schätzungen über mögliche Schäden reichen bis zu dreistelligen Milliardenbeiträgen - je nachdem wie heftig der Sturm auf Florida trifft und an welcher Stelle exakt.

Die Furcht vor dem Wirbelsturm hat in Florida eine Massenflucht ausgelöst. Die Behörden in dem als Touristen- und Rentnerparadies bekannten US-Bundesstaats forderten mit rund 6,3 Millionen ein Drittel der rund 20 Millionen Einwohner auf, die Gefahrenzonen zu verlassen. Weil sich auf den Autobahnen Staus bildeten und einigen Tankstellen der Sprit ausging, wurde diese beispiellose Evakuierung zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

Es wurde damit gerechnet, dass der Jahrhundertsturm am Sonntagmorgen (Ortszeit) zuerst auf die Inselkette der Florida Keys trifft, nachdem bereits erste Regenbänder Florida erreicht hatten. „Uns läuft die Zeit davon“, warnte Floridas Gouverneur Rick Scott. Wer in der Evakuierungszone lebe, müsse jetzt dringend gehen. „Einen so katastrophalen Sturm hat unser Bundesstaat noch nie erlebt.“ Unter Hochdruck brachten die Behörden dort ältere Bürger in Sicherheit. Etwa neun Millionen Menschen müssten wegen des Sturms mit zum Teil wochenlangen Stromausfällen rechnen, teilte der Versorger Florida Power & Light mit.

Die deutsche Bundesregierung schaltete wegen des Hurrikans "Irma" Notfallnummern und richtet Krisenstäbe ein. Man stehe in engem Kontakt mit den US-Behörden, erklärte das Auswärtige Amt. Für Anrufer aus Deutschland sei eine Notfallnummer geschaltet worden (030-5000-3000). Für Anrufer aus den USA sei die Botschaft in Washington erreichbar (001-202-298-4000). Beide Nummern seien ab sofort und rund um die Uhr erreichbar. Zudem sei an der Botschaft in Washington ein Krisenstab eingerichtet worden, In Atlanta gebe es einen regionalen Krisenstab. Angesichts der aktuellen Lage werde Sonntagnachmittag auch der Krisenstab in Berlin tagen.