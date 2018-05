 Der Wirtschaftsbeschleuniger: Warum Talent überschätzt wird

Viele träumen von Reichtum und Erfolg über Nacht. Es müsste nur jemand das Talent erkennen! Aber ist das überhaupt möglich? Vince Ebert hat da berechtigte Zweifel.

Der studierte Physiker Vince Ebert ist Kabarettist, Vortragsredner und Bestsellerautor. Mit seinem Bühnenprogramm „Zukunft is the Future“ ist er deutschlandweit auf Tournee. Der Autor

Aus streng wissenschaftlichen Recherchegründen schaue ich mir seit einigen Jahren die Sendung Germany's Next Topmodel an. Regelmäßig stampfen dort 19-jährige Mädchen tödlich beleidigt mit ihren High Heels auf und beschweren sich lautstark, zuweilen tränenreich, wenn sie rausgeflogen sind. Und das, obwohl sie doch „echt alles gegeben haben. Menno!“

Ich sitze dann immer fassungslos vor dem Fernseher und denke: „Hä? Mädel, du bist einfach nur 20 Meter einigermaßen geradeaus gelaufen.“ Wenn ich die 200 Meter von meiner Haustür zu Rewe gehe, dann sage ich auch nicht zur Kassiererin: „Hey, ich hab‘ gerade mein Bestes gegeben. Haben Sie vielleicht ein Foto für mich?“

Die das deutsche Fernsehen flutenden Castingshows erwecken den Eindruck, man könne innerhalb weniger Wochen ganz groß rauskommen. Um jedoch in einer Sache wirklich großartig zu sein, benötigt man im Schnitt zehn Jahre. Talent wird maßlos überschätzt. In Wirklichkeit ist Talent einfach nur die Fähigkeit, hart und unermüdlich zu arbeiten.

Als ich 1997 beschloss, eine Bühnenkarriere anzustreben, wäre ich natürlich auch gerne über Nacht berühmt geworden. Doch mein Alltag sah anders aus. Jeden Vormittag schrieb ich stundenlang Gags (oder das, was ich damals dafür hielt). Ich feilte an Texten und probte vor dem Spiegel. Am Nachmittag setzte ich mich dann ans Telefon und rief jeden Veranstalter, jede Kleinkunstbühne, jede Mixed-Show an, die ich ausfindig machen konnte. Immer und immer wieder. Jeden Tag.

Ich bestückte sie mit Pressematerial, sandte VHS-Kassetten (das heißt heute Netflix) mit meinen ersten Auftritten und rief wieder und wieder und wieder an. Heute bin ich mir sicher: Die meisten dieser Veranstalter haben mich nicht deswegen auftreten lassen, weil ich besonders gut war, sondern um meinem nervigen Telefonterror zu entkommen.

In den Sechzigerjahren startete der Psychologe Walter Mischel ein inzwischen legendäres Experiment. Er legte etwa 600 vier- bis sechsjährigen Kindern immer je ein Marshmallow vor die Nase und schlug ihnen einen Deal vor: Entweder konnten sie das Zuckerzeug sofort essen, dann wäre das Experiment beendet. Oder aber sie warteten ein paar Minuten und würden – sofern sie sich beherrschen konnten und das erste derweil nicht aufaßen - zur Belohnung noch ein zweites Marshmallow dazubekommen.

In der Wartezeit verließ Mischel den Raum und ließ die Kinder in ihrem Elend alleine. Im Internet kursieren zahlreiche, für Erwachsene sehr lustig anzusehende, Youtube-Videos, in denen sich die Kleinen unter Aufbietung aller Kräfte dagegen wehren, sich dieses eine blöde Marshmallow in den Mund zu stopfen.

Etwa 20 Jahre später fragte Mischel, was aus seinen Marshmallow-Kids geworden war und nahm Kontakt zu ihnen auf. Es zeigte sich, dass diejenigen Kinder, denen es damals gelungen war, auf das zweite Marshmallow zu warten, im weiteren Leben deutlich erfolgreicher waren als die anderen. Außerdem waren bei ihnen fast alle positiven Eigenschaften relativ stärker ausgeprägt: bessere Stressbewältigung, weniger Drogenabhängigkeit, höhere Bildungsabschlüsse, besser bezahlte Jobs, bessere soziale Integration. Und nicht zu vergessen: eine grundsätzlich bessere gesundheitliche Gesamtkonstitution.

Das vielleicht wichtigste Kriterium auf dem Weg zum Glückspilz ist Ausdauer. Geduld und Durchhaltevermögen sind entscheidend für fast jede Form von Erfolg und Zufriedenheit. Das gilt selbst für sogenannte Wunderkinder. Tiger Woods steht seit seinem sechsten Lebensjahr jeden Tag auf dem Golfplatz, Mozart komponierte zwar bereits im Alter von 16 Jahren beeindruckende Stücke – aber nur, weil er schon mit vier Jahren täglich und stundenlang von seinem Vater unterrichtet worden war.

Nur durch permanentes Üben schafft man es zur Meisterschaft. Mein Nachbar beispielsweise hat zehn Jahre lang geübt, stumpf vor dem Fernseher herumzusitzen. JEDEN Tag. Ich kenne keinen, der das so virtuos beherrscht wie er.

