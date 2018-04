Der Wirtschaftsbeschleuniger Wie intelligent ist künstliche Intelligenz?

Auch die besten Computer sind heute nicht mehr als stupide Rechenmaschinen. Für wahre Intelligenz fehlt es ihnen an einer menschlichen Eigenschaft.

Die Digitalisierung ist das große Thema unserer Zeit. Nicht wenige sind davon überzeugt, dass Computer schon bald intelligenter werden als wir. Dass sie womöglich sogar bald die Herrschaft übernehmen werden. In Amerika war das ja schon einmal Realität. Da wurde Kalifornien acht Jahre lang von einem Terminator T 800 regiert.

Ein Computer-Bug ist also für den größten Erfolg der Computer-Geschichte verantwortlich. Übrigens: bei Microsoft basiert das ganze Geschäftsmodell sogar auf Programmierfehlern.

Natürlich ist es beeindruckend, dass inzwischen leistungsfähige Rechner fähig sind, die besten Spieler der Welt auch ohne Bugs beim Schach oder sogar bei dem Strategiespiel Go zu schlagen. Aber mit Verlaub: Das ist nicht wirklich intelligent. Intelligent wäre ein Rechner dann, wenn er irgendwann einmal sagen würde: „Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Go, ich möchte lieber Pokémon Go spielen …“

Denn um so etwas zu tun, benötigt er etwas typisch Menschliches: Ein Bewusstsein. Eine Vorstellung davon, was er tun möchte und vor allem: wer er selbst ist.

Computer haben keine Ahnung, was sie tun und warum

In einfachen Ansätzen haben das auch Tiere. Wenn Sie einem Schimpansen einen roten Fleck auf die Stirn malen und ihn dann vor einen Spiegel setzen, kapiert er sofort, dass er sich selbst im Spiegel sieht und greift sich an die Stirn. Das können nur ganz wenige Tiere.

Und auch in meiner Heimat, dem bayerischen Odenwald, tun sich einige schwer. Besonders in der Bockbierzeit. Wenn Sie da einen Odenwälder Ureinwohner vor den Spiegel setzen, dann stutzt er kurz und holt die Mau-Mau-Karten raus. Aber es ist wenigstens seine eigene Entscheidung. Computer können das nicht. Die haben keine Ahnung, was sie tun, und warum sie etwas tun.

Auch wenn es die smarten Jungs aus dem Silicon Valley gerne verschweigen – aber in Wahrheit sind auch heute noch die besten Computer der Welt nichts weiter als stupide Rechenmaschinen, die zwar in der Lage sind, Milliarden mal schneller als das menschliche Gehirn zu addieren, doch sie können sich keine eigenen Ziele setzen.

Als das Erkundungsfahrzeug „Curiosity“ 2012 auf der Marsoberfläche landete, konnte es dort zwar improvisieren und eigenständig Hindernissen ausweichen, aber sobald alle Aufgaben abgearbeitet waren, wusste das Fahrzeug nicht mehr, was es tun sollte. Die Ironie: Curiosity ist nicht neugierig. Es kann nur das machen, wofür es programmiert wurde.

Echtes intelligentes Verhalten ist vor allem

Es klingt paradox. Aber gerade die Erkenntnis, dass wir Menschen etwas noch nicht wissen, macht uns so intelligent. Ein Computer weiß nicht, was er nicht weiß. Und deswegen kann er Intelligenz mit ein paar simplen Grundregeln nur vortäuschen.

Das muss natürlich nicht unbedingt dumm sein. Ich zum Beispiel fahre in meiner Ehe seit Jahren mit zwei simplen Grundregeln hervorragend: Regel 1: Wenn Du falsch liegst, gib es zu. Regel 2: Wenn du richtig liegst, halt die Klappe. Das ist ein ganz simpler, wirkungsvoller Algorithmus.

