„Irgendwas überlebt“

Ob die Entwicklung in die richtige Richtung geht, werde man wohl erst in 100 Jahren beurteilen können, meint Blaschke. Schließlich wisse niemand genau, wie stark sich die Erde erwärmt, welche Schädlinge den Wäldern drohen und welches Holz dann nachgefragt wird. „Das einzige, was wir machen können, ist, uns breiter aufstellen. Irgendwas überlebt.“

Wirtschaftlich ist der Abschied von der Fichte für die Waldbauern nicht unproblematisch. Zwar suchen Sägewerke nach Vermarktungsmöglichkeiten von Laubholz. Geld aber verdienen sie derzeit mit Nadelholz. „De Facto benötigt die Wirtschaft rund 80-90 Prozent Nadelholz“, sagt Lars Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Säge- und Holzindustrie.

„Die Wirtschaftlichkeit eines Forstbetriebs hängt vom Nadelholzanteil ab“, bestätigt Waldeigentümer-Vertreter Schwichtenberg. Das ist ein Grund, warum einige Waldbauern weiter auf die Fichte setzen.

„Wir können bei der Umstellung nur beraten. Aber wenn der Waldbesitzer nein sagt, bleibt es bei guten Ideen“, sagt Revierförster Gerhard Lobe. Bei ihm in Wilnsdorf hätten aber alle mitgezogen. Hier, wo vor zehn Jahren in der Orkan-Nacht fast alle Fichten umgestürzt waren, geht Lobe nun an jungen Weißtannen und Douglasien vorbei und stellt stolz den Messstab an eine Lärche: „Das sind schon über sieben Meter.“