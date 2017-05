 Zeugen hörten Knall: Offenbar Tote bei Ariana-Grande-Konzert in Manchester

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ariana Grande Das Symbolbild zeigt die US-Sängerin Ariane Grande bei einem Konzert in London. Bei ihrer Veranstaltung in Manchester sind laut Polizei Konzertbesucher gestorben. Zeugen zufolge soll es zuvor eine Explosion gegeben haben. (Foto: AFP)

LondonBei einem Konzert der Sängerin Ariana Grande in Manchester hat es der Polizei zufolge Tote und Verletzte gegeben. Das teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Sie rief Bürger dazu auf, die Gegend um die Arena in der britischen Stadt zu meiden. Rettungskräfte seien im Einsatz, um auf Berichte über eine Explosion zu reagieren.

Notfallfahrzeuge rasten zu der Multifunktionshalle, Hubschrauber kreisten über dem Areal. Menschen seien in Panik und mit Tränen in den Augen aus der Halle geflohen. Viele Kinder und Jugendliche sollen die Veranstaltung besucht haben.

Zeugen berichteten von einem Knall nach dem letzten Song des Konzerts. Die Lage war zunächst völlig unübersichtlich.

Der Bahnhof Manchester Victoria wurde laut BBC gesperrt. Anwohner berichteten, ein Knall habe die ganze Nachbarschaft erschüttert.