Zwei Tote in New York Tödlicher Absturz ist nicht das erste Unglück der Helicopter-Firma

Ein Foto-Shooting der New Yorker Skyline per Hubschrauber endet in einer Tragödie. Es ist nicht das erste Unglück der Firma, die den Flug ermöglichte.

Für die Firma Liberty Helicopters, die den Flug über die nächtliche Skyline möglich machte, werden dunkle Erinnerungen wach. (Foto: dpa) Hubschrauberabsturz über East River in New York

New YorkSchnell sinkt der Hubschrauber über dem Fluss, setzt hart auf dem Wasser auf und kippt dann mit drehendem Rotor zur Seite. Während die sechs Insassen des Eurocopter „AS350“ um ihr Leben fürchten, beginnt für die Feuerwehr ein Wettlauf mit der Zeit.

Der Hubschrauberabsturz über dem East River in New York hat am Sonntagabend zwei Tote gefordert. Drei weitere Insassen schweben in Lebensgefahr. Nur der Pilot kann sich selbst retten.

Für die Firma Liberty Helicopters, die den Flug über die nächtliche Skyline möglich machte, werden dunkle Erinnerungen wach. Neun Menschen starben, als im Sommer 2009 ein Tour-Helikopter zu hoch flog und mit einem Kleinflugzeug zusammenstieß.

Alle fünf Passagiere seien in ihren Sitzen festgeschnallt gewesen, erklärt Feuerwehrchef Daniel Nigro später. Erst als die Retter die Gurte unter Wasser aufgeschnitten haben, können sie die dann vermutlich schon bewusstlosen Passagiere zur Wasseroberfläche bringen. „Die Taucher haben eine Weile gebraucht, um diese Menschen rauszuholen“, sagt Nigro.

Es ist der achte Hubschrauber-Absturz in einen New Yorker Fluss seit 1995, zählt die „New York Daily News“. Mit Ausnahme der schweren Kollision von 2009 kamen die meisten Opfer mit dem Schrecken oder mit Verletzungen davon.

Was den roten Eurocopter „AS350“ ins Wasser stürzen ließ, müssen nun Ermittler der Behörde NTSB klären. New Yorks Polizeichef James O'Neill spricht von einer „großen Tragödie an einem sonst ruhigen Sonntagabend“.