Perspektive der Sammlung Lambrecht-Schadeberg

Wiegen sich in Harmonie Die beiden Tänzer auf dem Gemälde "Les deux Anges" von Kees van Dongen. Für das 1907-09 entstandene Bild werden 400.000 bis 600.000 Pfund erwartet. (Foto: Christie's/VG Bild-Kunst, Bonn 2017)

Der Erlös fließt direkt dem Museum für Gegenwartskunst zu, dient seinem dauerhaften Aufbau und der Weiterführung der Sammlung der Rubenspreisträger. „Sie setzt Kunst ein, um andere Kunst zu ermöglichen,“ gab Christian Spies, der Kurator der Museumssammlung Lambrecht-Schadeberg, der Osnabrücker Zeitung zu Protokoll.

Zu den am höchsten angesetzten Gemälden zählt eine frühe Flusslandschaft von Claude Monet „Les Bords de la Seine a Petit-Gennevilliers“. 1874 im Jahr der bahnbrechenden Impressionisten-Ausstellung gemalt, veranschlagt Christie's für das stimmungsvolle Bild, in dem sich der Himmel im Wasser spiegelt, 2 bis 3 Millionen Pfund. Zwei Figurenbilder von Berthe Morisot spiegeln unterschiedliche Facetten des Lebens als Frau. „Femme et Enfant au balcon“ von 1872 soll 1,5 bis 2 Millionen Pfund erlösen, die fürs Theater fein gemachte „Femme en noir“ kommt für 600.000 bis 800.000 Pfund unter den Hammer.

Barbara Lambrecht hatte sich auch für den Fauvismus interessiert und Werke von Kees van Dongen und Raoul Dufy erworben. Van Dongens „Les deux Anges“ ist ungewöhnlich, weil sehr dynamisch. Christie’s Expertin beschreibt die beiden Aktfiguren als „dionysische Tänzerinnen“. Hier liegt der Schätzwert bei 400.000 bis 600.000 Pfund. „Kunst hat mir stets neue Perspektiven eröffnet,“ sagt die Sammlerin. Nun ist es an einer neuen Generation, die unkonventionelle Haltung der Impressionisten und Fauvisten neu zu entdecken.