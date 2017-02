Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tafeln mit Künstlern in der Waffenkammer

Auf der Künstlerliste Jeremy Shaw mit einer Fotoarbeit von 2016, gezeigt von Christine Macel während ihrer Präsentation. (Foto: La Biennale di Venezia)

Unterstellt man, dass sich die Kunst mittlerweile aufteilt in die Kunstmarkt-Kunst und die Institutionen-Kunst, dann schwingt das Pendel deutlich zu Letzterer. Macel bringt hierzulande unbekannte Positionen mit aus dem Nahen Osten und Lateinamerika, „weil sie auf den letzten Biennalen nicht so präsent waren,“ sagt die 48-jährige international gefragte Kuratorin. Und so machen Namen wie Rashid Araeen aus Pakistan, Jelili Atiku aus Nigeria, Huguette Caland aus Libanon und den USA, Hassan Khan aus Kairo und Taus Makhacheva aus Russland neugierig auf ihre künstlerische Aussage.

Unerschrocken greift Christine Macel auch auf das Werk älterer KünstlerInnen zurück, die zu Unrecht nicht mehr im Scheinwerferlicht stehen. Etwa auf Bas Jan Ader (*1942), Heidi Bucher (*1926) oder Anna Halprin, der mit 97 Jahren ältesten lebenden Teilnehmerin.

Von der unterschätzten Land Art-Künstlerin Maria Lai (1919-2013) dürften nur wenige Sardinien-Reisende gehört haben, die in Ulassai deren Museum aufsuchen wollten. Macel hat Maria Lai ausgewählt, weil Lai schon vor Jahrzenten Kunstmachen als gemeinschaftliches, Menschen verbindendes Projekt verstand. Zentrales Anliegen von Marcel sind die Kunstschaffenden und ihre künstlerische Praxis. Damit das Publikum auch in den Dialog mit ihnen gelangen kann, speist man gemeinsam. Bei der Tavola Aperta in der neuen Waffenkammer im Arsenale und vor dem Hauptpavillon der Giardini stellt sich je ein Künstler oder eine Künstlerin an Freitagen und Samstagen beim gemeinsamen Frühstück vor.

Nur drei Künstler sind Deutsche: Michael Beutler, Franz Erhard Walther und Fiete Stolte. Doch viele der in neun Kapitel gruppierten TeilnehmerInnen leben und arbeiten in Deutschland: U.a. Leonor Antunes, Kader Attia, Julian Charrière, Mariechen Danz, Edith Dekyndt, Olafur Eliasson, Petrit Halilaj, Alicja Kwade, Agnieszka Polska, Naufus Ramírez-Figueroa und Anri Sala.

Zu Macels zentralen Schauen in den Giardini und dem Arsenale kommen 2017 noch 85 unabhängige Länderbeiträge in den Park-Pavillons und in Stadtpalästen, die nur aus diesem Anlass öffentlich begehbar sind.

Der Titel „Viva Arte Viva“ klingt leider so, als hätte ein Tourismusunternehmen ihn ausgewählt. Erst die kuratierten Schauen können beweisen, dass Christine Macels Kunstauswahl so anspruchsvoll wie erhellend ist, das alles übergreifende Motto aber – wie so oft schon – banal.

57th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia: VIVA ARTE VIVA, kuratiert von Christine Macel, 13. Mai bis 26. November 2017, Venedig, Giardini, Arsenale