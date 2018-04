 Kunstauktion in New York: Rockefellers letzter Wille

Christie’s versteigert im Mai in New York 1500 Lose aus dem Nachlass von Peggy und David Rockefeller. Für jeden Geldbeutel ist etwas dabei, vom Erinnerungsstück für 100 Dollar bis zum millionenschweren Picasso.

Susanne Schreiber

DüsseldorfNoch nie hat es eine so große Privatsammlung auf einem Auktionsblock gegeben, wie die von David Rockefeller (1915-2017), die Christie’s in New York an drei Tagen live von 8. Bis 10. Mai und danach online versteigern wird. Das Besondere ist zum einen die Provenienz von ungezählten Kunstwerken, darunter allein 67 vielteilige Speise-Services aus kostbarem Porzellan und vielen Möbeln aus den Residenzen einer der reichsten und einflussreichsten Familien Amerikas. Zum anderen ist es die außerordentliche Qualität der Lose.

Was aber den Nachlass von Peggy und David Rockefeller einzigartig macht, ist, dass er nicht zu Gunsten der Kinder und Enkel unter den Hammer kommt, sondern zu Gunsten von mehr als zehn Einrichtungen, die sich der Kunst, der Wissenschaft und der Landschafts- und Landwirtschaftspflege verschrieben haben. Mit der Harvard University und der Rockefeller University waren die Spender ihr ganzes Leben lang eng verbunden, mit dem MoMA auch, das war ja von Davids Mutter mitgegründet worden. Dass der Council on Foreign Relations jetzt erben wird, ist nur konsequent. Denn David Rockefeller war neben seiner Tätigkeit an der Spitze der Chase National Bank (heute J.P. Morgan Chase & Co), immer auch als Diplomat unterwegs in Sachen Aufweichung der Blockgrenzen zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Erzählt hat dem Handelsblatt das Peter Johnson, der seit 40 Jahren das Rockefeller-Archiv betreut und seinen Chef auf über 100 Reisen begleitet hat.

Das frühe Bildnis dieses anmutigen jungen Mädchens hat Christie's auf 70 bis 100 Millionen Dollar geschätzt. (Foto: Reuters, Simon Dawson; VG Bild-Kunst, Bonn 2018) Pablo Picassos 'Fillette a la corbeille fleurie'

Ohne Frage hat die beispiellose philantropische Geste des mit 101 Jahren verstorbenen, letzten Enkels des Standard Oil-Gründers John D. Rockefeller auch steuerliche Gründe. Als Rockefeller 2007 bei Sotheby‘s sein singulär schönes Mark Rothko-Bild „White Center“ versteigern ließ, kostete die freundlich und dynamisch wirkende Abstraktion 73 Millionen Dollar. Laut Johnson ein Gewinn von 730.000 Prozent. Da verlangte der Fiskus ordentlich Kapitalertragssteuer. Die wollte David Rockefeller, der viele Kunstwerke ab den 1940er-Jahren zu überschaubaren Preisen - vor dem Boom - gekauft hatte, für seinen Nachlass vermeiden.

Zu den vielen Anekdoten aus dieser über mehrere Generationen ins Porzellan vernarrten Sammlerfamilie gehört die folgende. Bei einem festlichen Dinner in der US-Botschaft in Peking lobte David Rockefeller das auserlesene chinesische Porzellanservice mit dem eingedeckt worden war. Und vernahm dann überrascht vom dankbaren Botschafter, dass er selbst es gewesen war, der der Botschaft dieses kunsthistorisch bedeutsame Service überlassen hatte.

Sieht man sich die in vielen Monaten katalogisierten zehntausende von Objekten in 1.500 Katalognummern im Netz an (die Kataloge liege noch nicht vor), wird klar: Alle Taxen sind bewusst niedrig angesetzt worden, im Einsteiger- wie im High End-Bereich. Einfachere Silberobjekte, Lampen, Möbel und persönliche Erinnerungsstücke ruft Christie’s in Online-Versteigerungen schon für Preise zwischen 100 und 200 Dollar auf. Die allerbesten Gemälde der Klassischen Moderne hingegen liegen ihrem Marktwert entsprechend im hohen zweistelligen Millionenbereich.

Die Odaliske hing im Wohnzimmer der Rockefellers über einer Kommode. Sie ist auf 70 bis 90 Millionen Dollar geschätzt, eine Lock-Taxe. (Foto: Reuters, Simon Dawson; VG Bild-Kunst, Bonn 2018) Henri Matisse

Die unveröffentlichte Erwartung für das anrührende Blumenmädchen aus Picassos rosa Periode liegt bei 70 bis 100 Millionen Dollar. Die Odaliske von Matisse, die im Wohnzimmer der Rockefellers über einer Kommode hing, wird auf 70 bis 90 Millionen Dollar taxiert. Das ist zwar erheblich mehr als der bisherige Höchstpreis für Matisse, der bei 46 Millionen Dollar liegt. Doch gemessen an der außerordentlichen Qualität des Gemäldes und der Provenienz aus einer legendären Familie, dürften das weltweite Marketing und der Gier der Ultrareichen nach nicht zu übertreffenden Spitzenwerken dazu führen, dass die meisten Schätzpreise überholt werden. Alle Erfahrungen aus Nachlass-Versteigerungen, zeigen, wie stark die Prominenz zieht. Das war so bei Yves Saint Laurent (Christie’s), bei den Markgrafen von Baden-Baden und bei dem „Hanover-Sale“ auf der Marienburg (beide Sotheby’s). In den Jahren 2015/2016 konnte Sotheby’s für die Alfred Taubman-Sammlung schon 473,5 Millionen Dollar einnahmen.

Christie’s nennt als Gesamtschätzsumme 500 Millionen Dollar. Das ist natürlich taktisch formuliert und stammt aus der Zeit, bevor der Salvator Mundi von Leonardo im letzten Herbst mit 450 Millionen Dollar zugeschlagen wurde. Denn der Rockefeller-Auktionsmarathon wird Geschichte schreiben. Wegen des Namens, des Umsatzes, oder beidem. Marktkenner halten es – günstige Umstände vorausgesetzt – für möglich, dass er sich in Richtung auf eine Milliarde bewegt. Christie’s hatte extrem viel Arbeit (und Kosten) mit dem Nachlass und seiner weltweiten Präsentation. Erste Vorbereitungen liegen bereits 20 Jahre zurück, etwa die Schätzungen und der Aufbau von Datenbanken. In diesem Fall arbeitet das britisch-französische Auktionshaus nicht pro bono, sondern für die übliche Kommission. Und hat dementsprechend ein vitales Interesse am Hype um die kleinen und großen Schätze aus der Rockefeller-Familie.