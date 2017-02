Walter Tesarczyk: „schweren Herzens“

In schwieriger Lage Walter Tesarczyk, Chef der Provinzial Versicherung Rheinland am Stammsitz in Duesseldorf. (Foto: Handelsblatt; Frank Beer)

Und weil das so ist, sieht Walter Tesarczyk, Vorstandsvorsitzender der Provinzial Rheinland, „jetzt den strategisch richtigen Zeitpunkt“ für einen Verkauf - „schweren Herzens“, wie er einräumt. Aber schon im Frühjahr 2016 hatte Tesarczyk erstmals in einem Handelsblatt-Interview für die Serie über bedeutende Corporate Collections angedeutet, dass er in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage grundsätzlich Verkäufe nicht mehr ausschließen könne.

Und so betont der Provinzial-Vorstand via Christie’s Pressemitteilung, dass der Verkauf des spektakulär wertvollen Einzelwerks „der Weiterführung des langjährigen kulturellen Engagements der Provinzial Versicherung“ und „auch dem Ankauf junger zeitgenössischer Kunst für die Unternehmenssammlung dienen“ soll. Daran werden Walter Tesarczyk und die Provinzial Versicherung zu messen sein.

Wenn der Zuschlagspreis am 7. März bekannt ist (Handlingkosten gehen davon noch ab); und wenn klar ist, was das kleine Wörtchen „auch“ bedeutet. Sollte es etwa darauf hinweisen, dass die Kunstabteilung nur einen Teil des Erlöses bekommt, weil auch andere Abteilungen profitieren sollen? Hoffentlich nicht, denn Provinzial wie Christie’s betonen, die Transaktion diene der Förderung regionaler Kultur.

Was in einem öffentlichen deutschen Museum nahezu unmöglich wäre, ein Topbild zu verkaufen, darf eine Firma mit ihrer Firmensammlung machen. Weichte sie das Mantra „Teure Kunst verkaufen, um junge Kunst zu fördern“ aber auf, verlöre sie Ansehen und Standing.

In Anbetracht der aus London zu erwartenden Finanzspritze hoffen Kunstfreunde auf kluge Förderkonzepte. Wünschenswert wäre aus Sicht des Museumsflaneurs die Fortsetzung der vorbildlichen Kooperation zwischen rheinischen Museen und der Provinzial. Zwischen 2005 und 2010 kamen 11 Museen in den Genuss maßgeschneiderter Förderung. U.a. wurden Auftragsarbeiten finanziert, die in den Museen verbleiben.

Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen beispielsweise kam so zu der den Lichthof von K21 sensationell akzentuierenden Skulptur „Staircase“ von Monica Sosnowska. Mit einem verbogenen Treppenlauf aus dem sozialistischen Standardbaukasten erzählt Sosnowska gleichzeitig die jüngere Geschichte Polens und die der minimalistischen abstrakten Kunst. Eine große Bereicherung für die Skulpturensammlung der Kunstsammlung NRW – dank des Mäzens Provinzial.