 Sotheby's Aktionäre: Vom Mitarbeiter zum Eigentümer

Sotheby’s Mannschaft soll künftig am Erfolg des Versteigerungshauses teilhaben. Doch aussagkräftige Kennzahlen fehlen in der das „Wir“-Gefühl stärkenden Pressemitteilung.

Susanne Schreiber

DüsseldorfSotheby’s hat diese Woche angekündigt, dass das an der New Yorker Börse notierte Versteigerungshaus die „berechtigten“ 98 Prozent seiner Angestellten zu Eigentümern an der 274 Jahre alten Firma macht. Das sorgt für Aufmerksamkeit und Gesprächsstoff. Die News schafft positive Stimmung, denn es scheint eine großherzige Geste zu sein, nach der Jahresbilanz 2017, die mit 5,5 Milliarden Dollar um 1,1 Milliarden Dollar hinter dem ewigen Rivalen und Marktführer Christie’s lag.

Sotheby's CEO lenkt die Geschicke des börsennotierten Auktionshauses seit 2015.

In der Pressemitteilung heißt es so schön, Sotheby’s wichtigstes Vermögen sei sein „überragendes Team“, erst an zweiter Stelle folge „die große Marke“ und an dritter „die Kapitalfülle“. Die verdienten Mitarbeiter sollten direkt vom Erfolg der Firma profitieren. Das soeben aufgelegte Programm bringe die Interessen der Mitarbeiter auf eine Linie mit denen der Aktionäre.

Ungenannt bleiben allerdings die Rahmenbedingungen für den Aktienzuwachs: Wann ist ein Geschäftsjahr noch erfolgreich, wann nicht mehr? In welchem (Krisen-)Fall werden keine Aktienpakete mehr verteilt? Und in welchen Dimensionen bewegt sich der Aktienregen? Die Erfahrung zeigt, dass differenziert werden muss. Leitende Angestellte (die Experten, die Manager, die die Toplose heranholen und die Auktionslogistik beherrschen), können mit einem variablen Gehaltsanteil bei einem kleineren Fixeinkommen gelockt und belohnt werden. Doch bei weniger selbstständig arbeitenden Angestellten wird das Aktiengeschenk unter Umständen obsolet. Der Aufwand ist viel zu groß und nebenkostenträchtig im Vergleich zum verschwindend geringen Einnahmeplus, das sie durch Aktienverkäufe erzielten könnten. Insofern scheint das Aktien-Teilhabe-Programm vor allem eine Botschaft nach innen zu sein – ein Motivationsschub und eine Stärkung des Wir-Gefühls in Zeiten, wo sich alle verdammt anstrengen müssen im harten Wettbewerb.