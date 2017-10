In der Tradition von Uderzo

Autor Ferri bedient mit dem neuen Band die Erwartungen der Asterix-Fans. Zwei Jahre nach dem letzten Comic erscheint das Abenteuer in Italien in einer Erstauflage von fünf Millionen Exemplaren in rund 20 Sprachen, zwei Millionen Exemplare davon allein in Frankreich.

Fakten zu „Asterix und Obelix“ Der erste Comic Der erste Teil erscheint am 29. Oktober 1959 im Magazin „Pilote“. Bald darauf wird der Comic zur Kultserie.

„Asterix der Gallier“ „Astérix le Gaulois“ („Asterix der Gallier“) heißt das erste Album. Es erscheint 1961 mit einer Auflage von 6.000 Exemplaren.





Asterix übersetzt auf Friesisch 35 Alben sind bis heute erschienen, übersetzt in 110 Sprachen und Dialekte - darunter Friesisch und Pfälzisch.



Weltweite Auflage Die weltweite Auflage liegt bei rund 350 Millionen, davon fast ein Drittel im deutschen Sprachraum. Aneinandergereiht würden die Hefte zweimal um die Erde reichen.

Spielfilme Asterix und Obelix lieferten den Stoff für 8 Zeichentrick- und 4 Spielfilme.

70 Millionen Zuschauer Die Filme wurden in 50 Sprachen übersetzt und zogen 70 Millionen Zuschauer an.

Le parc Astérix Nördlich von Paris wurde den liebenswerten Galliern 1989 sogar ein Vergnügungspark gewidmet: le parc Astérix.

Ferri und Conrad, beide 58 Jahre, hatten 2013 die Nachfolge von Originalzeichner Albert Uderzo angetreten, der 1959 mit Autor René Goscinny die tapferen Gallier erfunden hat. Nach Goscinnys Tod 1977 hatte Uderzo allein die Reihe weitergeführt, insgesamt wurden 370 Millionen Bände verkauft.

Ferris Rezept ist, die Zutaten von Uderzo aufzunehmen, neu zu mischen und die Tradition fortzusetzen. Es gibt auch diesmal wieder lustige Namen, Gags und Prügeleien. Ferri erklärte: „Der Druck ist immer enorm.“ Das Rezept funktioniert: Vom letzten Band wurden weltweit fünf Millionen Exemplare verkauft.

Asterix für Angeber – Fakten für Fans Andere Länder, andere Namen Die Charaktere der Comics heißen nicht überall gleich. In England beispielsweise wird Hund Idefix zum Dogmatix, der Greis Methusalix heißt passenderweise Geriatrix und Verleihnix trägt den Namen Unhygienix.

Nur 15 Minuten So lange dauerte es, bis die Asterix-Erfinder René Goscinny und Albert Uderzo die fünf Hauptfiguren des Comics entworfen hatten.

Verkaufsschlager Nach der Bibel und den Harry-Potter-Geschichten sind die Asterix-Comics weltweit die meistverkauften Publikationen.

Rot oder grün? Zeichner Uderzo war zu Beginn der Meinung, Obelix hätte grüne Haare. Der Grund: Uderzo ist farbenblind.

In der Bretagne Das Dorf von Asterix und Obelix liegt in der heutigen Bretagne. Die Bretagne war die einzige Gegend, die Zeichner Uderzo außerhalb von Paris kannte. Seine Eltern, italienische Einwanderer, hatten wenig Geld, Uderzo kam deshalb nie aus der Stadt heraus. Als während des Krieges das Essen in Paris knapp wurde, besuchte Uderzo allerdings seinen Bruder auf dem Land - und der wohnte in der Bretagne.

Dorf ohne Namen Einen Namen bekam das Dorf der Gallier trotz dieses Bezugs nie. Manchmal wird es in den Comics aber als „Dorf der Verrückten“ oder „Dorf der Spinner“ bezeichnet.

Nach „Charlie Hebdo“ Nach dem Anschlag auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ nahmen auch Asterix, Obelix und Idefix Abschied. Aus Trauer um seine Kollegen veröffentlichte Uderzo im Internet eine Zeichnung, auf der sich die Figuren für die Opfer der Anschlagsserie verneigten.

Was für den Magen Gegessen wird bei der gallischen Truppe gerne. Wer ein wenig daran teilhaben möchte, findet im Kochbuch „Kochspaß mit Asterix. Essen wie Gott in Gallien“ Rezepte.

Denkmal für den Erfinder Einige Gymnasiasten in Warschau werden bei ihrem Weg ins Klassenzimmer täglich an Asterix und Obelix erinnert. Auf dem Schulgelände steht ein Denkmal für Asterix-Texter Goscinny. Schließlich waren dessen Eltern polnische Juden, die nach dem Ersten Weltkrieg nach Frankreich emigrierten.

Auch die Zeichnungen bleiben der Tradition in großen Teilen treu. Der mittlerweile 90-jährige Uderzo selbst hat immer noch ein Auge auf seine Helden. Allerdings hat man in diesem Band ein wenig das Gefühl, dass alle Klischees über das heutige Italien bedient werden müssen.

Abgehakt, das Rennen geht weiter, wie eine Art Road Movie der Antike. Spannend und rasend schnell, einmal fliegt sogar Hund Idefix aus dem Wagen – er war nicht angeschnallt. Dann wieder hält Obelix rasant, weil schöne Frauen der Wagenkonkurrenz eine Panne haben. Ein wenig derbe sind die Witze auch – kein Wunder, schließlich führte Obelix diesmal die Zügel.