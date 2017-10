 Asterix in Italien: Wie Obelix die Römer ärgert

Am 12. Juli 2017 publiziert Egmont das letzte gemeinsam gefertigte Album von Goscinny-Uderzo, Asterix bei den Belgiern, in einer limitierten Sonderausgabe mit 16 Extraseiten. In Brüssel widmet das Centre Belge de la Bande Dessinée dieser Geschichte eine Ausstellung (Mai bis September 2017), während in Paris im Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (September 2017 bis März 2018) und im Musée de la Cinémathèque (Oktober 2017 bis März 2018) gleich zwei Ausstellungen an den brillanten Humoristen René Goscinny erinnern, dessen Todestag sich am 5. November 2017 zum 40. Mal jährt.