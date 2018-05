Buch über gutes Benehmen Die wichtigsten Benimmregeln für die royale Hochzeit – und für die Zeit danach

Der Protokollchef des Deutschen Bundestags hat ein Buch über Etikette geschrieben. Das ist auch jenseits königlicher Hochzeiten alltagstauglich.

DüsseldorfAm Samstag wird in Windsor wieder geheiratet. Prinz Henry Charles Albert David von Wales – kurz Harry – gibt dann der US-amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle das Ja-Wort.

Zur Vermählung werden erstmals auch Menschen kommen, die das Paar gar nicht persönlich kennt. Nicht etwa Repräsentanten pazifischer Zwergstaaten oder entfernte Verwandte morganatischer Zweitlinien, sondern ganz „normale“ Leute: Sozialarbeiter, Künstler, Überlebende des Manchester-Attentats. Die Einladung soll sie ehren.

Für viele dürfte die Teilnahme benimmtechnisch zum Hürdenlauf werden: Wie sage ich „Hallo“ zur Queen? Beziehungsweise: Sage ich überhaupt etwas? Kann ich den Hut in der Kirche aufbehalten? Und wie war das noch mit dem Besteck – von außen nach innen?

Die Hochzeiten der Windsors Meghan Markle und Prinz Harry 1 von 8 Die Vermählung von Prinz Harry und Meghan Markle wird die nächste Märchenhochzeit des britischen Königshaueses. Catherine Middleton und Prinz William 2 von 8 22. Juli 2013: Millionen Menschen auf der Welt verfolgten die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton am Fernseher live mit. Prinz Charles und Camilla Parker Bowles 3 von 8 09. April 2005: Prinz Charles heiratet im Rathaus von Windsor in Abwesenheit seiner Eltern seine langjährige Geliebte Camilla Parker Bowles, die dadurch zur Herzogin von Cornwall und Rothesay wird. Prinz Edward und Sophie Rhys-Jones 4 von 8 19. Juni 1999: Prinz Edward heiratet in der Kapelle St. George's auf Schloss Windsor seine langjährige Freundin, Sophie Rhys-Jones, die Leiterin einer PR-Firma. 2003 kommt die gemeinsame Tochter Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor zur Welt. Prinz Andrew und Sarah Margaret Ferguson 5 von 8 23. Juli 1986: Prinz Andrew heiratet in der Westminster Abbey die Sekretärin und Freundin von Prinzessin Diana, Sarah Margaret Ferguson. Aus der Ehe gehen die Töchter Beatrice und Eugenie hervor, die Trennung erfolgt 1993. Im Mai 1996 folgt die Scheidung. Prinz Charles und Diana Spencer 6 von 8 29. Juli 1981: Prinz Charles heiratet in der Londoner St. Paul's Cathedral die 20-jährige Kindergärtnerin Diana Spencer, die Tochter eines Earls. Die Hochzeit wird von rund 750 Millionen Fernsehzuschauern weltweit verfolgt. Schon bald nach der Hochzeit kommen Gerüchte auf, Prinz Charles habe sich nie wirklich von seiner Jugendliebe Camilla Parker Bowles losgesagt. 1982 bringt Diana Prinz William und 1984 Prinz Harry zur Welt. 1992 wird die Trennung von Charles und Diana bekannt gegeben, die Scheidung folgt im August 1996. Ein Jahr später, am 31. August 1997, kommt Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Prinzessin Anne und Mark Phillips 7 von 8 14. November 1973: Die älteste Tochter der Königin, Prinzessin Anne, heiratet in der Westminster Abbey den Artillerie-Hauptmann Mark Phillips. Die Ehe wird im April 1992 geschieden. Aus der Ehe stammen ein Sohn, Peter, und eine Tochter, Zara. Am 12.12.1992 heiratet Anne in Schottland den früheren Stallmeister der Königin, Timothy James Hamilton Laurence. 2003 wird die Trennung des Paares bekannt gegeben.

Ausgerechnet ein Deutscher könnte den britischen Normalos an diesem Wochenende in Sachen Etikette vermutlich verlässlich soufflieren: Enrico Brissa, langjähriger Protokollchef im Bundespräsidialamt und heute in gleicher Funktion im Bundestag tätig.

Er hat sie ja alle schon getroffen: Barack Obama, Mick Jagger – und ja, auch Queen Elizabeth II. Und er hat ein Buch geschrieben: „Auf dem Parkett – Kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens“.

Die Tipps darin rüsten den Leser nicht nur für mögliche Einladungen zu Staatsempfängen und königlichen Hochzeiten, sondern auch für den schnöden Büroalltag. Zum Beispiel in Bezug auf die Frage, wann die Krawatte unerlässlich ist. Oder welche Themen in der Konversation tunlichst zu vermeiden sind.

Der Protokollchef kennt sämtliche Kniffe der Etikette – von der höflichen Absage über die Korrespondenz bis zur Zurückhaltung. Das mag auf den ein oder anderen antiquiert wirken, jedoch: Gute Manieren kommen so wenig aus der Mode wie Socken. Einfach deshalb, weil sie ihre Nützlichkeit bewiesen haben.

Apropos Socken: Auch denen widmet Brissa einen Abschnitt (Herrenbeine gehören in Kniestrümpfe), genauso wie dem Naseputzen (in Deutschland ist es bei Tisch okay, in Japan besser die Toilette aufsuchen). Ebenfalls andere nützliche Themen wie korrekte Tischmanieren und das richtige Geschenk unterfüttert Brissa mit trockenem Humor und unterhaltsamen Anekdoten aus der Weltpolitik.

Souveräner Smalltalk – Eine kleine Übung für den Aufzug Der Vorgesetzte fängt an Wer kennt die Situation nicht: Sie stehen zusammen im Aufzug mit einem Kollegen, den Sie nur vom Sehen kennen, dem Sie nur selten begegnen. Sie wissen nichts voneinander, jedenfalls nichts Persönliches. Und so langsam wird die Stille bedrückend. Ein souveräner Vorgesetzter fängt nun ein Gespräch an. Denn der Etikette nach ist er an der Reihe, den Smalltalk zu eröffnen. Nach dem Wochenende fragen Am einfachsten geht das mit einer Frage. Erkundigen Sie sich doch bei Ihren Kollegen oder Ihre Kollegin montags zum Beispiel, wie das Wochenende war. Freitags, ob etwas geplant ist fürs Wochenende. Je nach Jahreszeit kann man auch nach dem nächsten oder letzten Urlaub fragen. Notfalls gibt auch die Wetterlage einen kurzen Austausch her. Beim Gespräch auf Details achten Das Wichtigste beim Smalltalk ist, sein Gegenüber genau zu beobachten, gut zuzuhören, auf Details zu achten und aufmerksam zu sein – dann ergeben sich automatisch Punkte zum einhaken. Vielleicht trägt er einen besonderen Schal oder sie ein schickes Tuch, eine antike Armbanduhr oder eine ausgefallene Handtasche. Und wenn es nur die Menükarte der Kantine ist — fast alles liefert Stoff für eine höfliche, kurze Unterhaltung. Reizthemen vermeiden Reizthemen, etwa politische Ereignisse oder auch Betriebsinterna, sollten dagegen unbedingt vermieden werden. Der Smalltalk im Aufzug ist keine Bühne für Grundsatzdiskussionen oder Klatsch. Schweigen ist erlaubt Fällt die Reaktion uncharmant aus, etwa weil Ihr Gegenüber einsilbig mit „Ja“ oder „Nein“ antwortet, müssen Sie sich nicht weiter bemühen, ein Gespräch in Gang zu halten. Sie dürfen dann ruhig für die letzten Etagen schweigend geradeaus gucken. Die „Apropos“-Lösung Macht der Kollege dagegen eine Äußerung, zu der Sie nicht Stellung nehmen wollen oder die Sie nicht einmal zur Kenntnis nehmen mögen, bietet die „Apropos“-Lösung immer einen eleganten Ausweg: Sie lassen das Gesagte unkommentiert und wechseln einfach das Thema. Etwa so: „Apropos, haben Sie schon den neuen Kaffeeautomaten ausprobiert?“ Mimen Sie den Arglosen. Das funktioniert auch bestens, wenn jemand einen Witz erzählt, der daneben geht. Gar nicht erst darauf eingehen.

So habe Bundeskanzler Gerhard Schröder etwa dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton kubanische Zigarren geschenkt. Die fielen damals aber unter das US-Handelsembargo, zudem kam das Geschenk zwei Jahre nach Bekanntwerden der präsidialen Praktikantinnen-Affäre mit Monica Lewinski. Die wurde ja aus nicht näher zu erläuternden Gründen auch gerne „Zigarren-Affäre“ genannt.

Für alle, die dem Treiben in Windsor am Samstag vom Fernseher aus zuschauen, hier ein kleiner Spickzettel: Gegessen und getrunken wird zu Tisch von außen nach innen, die Dame behält in der Kirche den Hut auf, und bei der Queen wartet man mit der Begrüßung, bis sie das Wort ergreift.

Beim ersten Mal ist die korrekte Anrede übrigens „Majesty“. Danach reicht ein rustikales „Ma’am“ völlig aus.