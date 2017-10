Von Middelhoff und warum nicht alle wählen dürfen sollten

Anscheinend leiden die Menschen – auch wenn sie kürzer arbeiten denn je – spürbar unter der neuen Technik. So braucht es Ratgeber wie „Digitale Erschöpfung“ von Markus Albers oder „Mail halten“ von Anitra Eggers. Cathy O’Neil beschreibt in „Angriff der Algorithmen“, wie uns Codes manipulieren.

Lenin gibt zwar zu, dass es den Menschen im Jahr 2017 besser geht als vor 100 Jahren. Aber er zweifelt, ob sie wirklich so frei sind wie sie sein könnten. Womöglich dramatisieren einige Buchautoren aber auch, damit ihre Werke besser verkauft werden. Wer mit all der Technik und dem Stress so gut klarkommt, dass er ewig leben möchte, sollte zu „Unsterblich sein“ von Mark O’Connell greifen. Der hat Kryonik-Forscher in aller Welt besucht und eine gewisse Distanz bewahrt, was sein Buch lesenswert macht..

Was für einige nach unfassbar großen Chancen klingt, macht einen der Stars der Buchmesse große Sorgen: Yuval Noah Harari hat mit „Homo Deus“ nicht zuletzt den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis gewonnen und fürchtet eine „Entseelung der Menschheit“ durch die neue Technik.

Der Geschichtsprofessor aus Jerusalem sieht den homo sapiens abdanken und argumentiert so klar, dass ihm auch die Mächtigsten der Welt dankend beglückwünschen. Auch wenn Hunger und Epidemien zukünftig im Griff sind: Auf der Suche nach Glücksgefühlen und Unsterblichkeit laufen wir Gefahr, uns an den Computer zu verlieren.

Zu diesem sich wandelnden Menschenbild passt auch das Buch „Gegen Demokratie“ von Jason Brennan. Wo Lenin sagt: Lasst sie alle wählen – ich sage ihnen vorher nur was, hält es Brennan mit der These: Nicht jeder sollte wählen dürfen. Das Buch des renommierten Politologen ist streitbar, aber eine Reihe von Argumenten kann man nicht so einfach wegargumentieren.

Wo der Kommunismus noch lebt Kommunistische Regime der Gegenwart Vor dem Fall der Sowjetunion gab es zahlreiche Länder mit kommunistischen Regierungen. 2016 verbleiben noch vier, oder - je nach Lesart des nordkoreanischen Regimes - fünf. Quelle: dpa

China Mit 1,3 Milliarden Menschen bevölkerungsreichstes Land der Welt. Es hat den Aufstieg zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt seiner Abkehr vom kommunistischen Wirtschaftsmodell zu verdanken. Seit den 1980er Jahren verfolgt China eine Politik der Reformen und der Öffnung. Die sozialistische Marktwirtschaft funktioniert nach kapitalistischen Methoden. Die kommunistische Ideologie wird gepflegt, dient aber nur dem Erhalt der Diktatur der Kommunistischen Partei.

Vietnam Nachbarland Chinas, etwa so groß wie Deutschland ohne Hessen, mit mehr als 3000 Kilometern Küste am Südchinesischen Meer. Rund 94 Millionen Einwohner. Ho Chi Minh gründete die Kommunistische Partei in den 1930er Jahren im Kampf gegen die Kolonialmacht Frankreich. Nach der Niederlage Frankreichs besiegten die Kommunisten auch das US-gestützte Regime in Südvietnam. Seit 1975 regieren sie das vereinigte Land. Seit 1986 gibt es marktwirtschaftliche Reformen.

Kuba Gut elf Millionen Einwohner, etwa so groß wie einst die DDR. Nach der Revolution von 1959 wandte es sich Anfang der 1960er Jahre zum Kommunismus und suchte bei der Sowjetunion Schutz vor dem kapitalistischen Nachbarn USA, der zuvor großen Einfluss auf der Insel hatte. Bis 2006 regierte Revolutionsführer Fidel Castro (89). Unter Fidels jüngerem Bruder Raúl (84) versucht Kuba seit einigen Jahren mit zaghaften markwirtschaftlichen Reformen, die marode Wirtschaft des Landes anzukurbeln.

Laos Armes Nachbarland Vietnams ohne Küstenzugang, etwas kleiner als die Bundesrepublik ohne die neuen Bundesländer. Knapp sieben Millionen Einwohner. Laos war Teil des französischen Kolonialgebiets Indochina. Im Vietnamkrieg wurde es zum meist bombardierten Land der Welt. US-Bomber legten weite Teile in Schutt und Asche, weil vietnamesische Kommunisten sich im Grenzgebiet versteckten. Bis heute sind die Böden verseucht. Nach dem Ende des Vietnamkriegs marschierte Vietnam ein und installierte 1975 die kommunistische Regierung.

Nordkorea Nachbarland Chinas, etwa ein Drittel so groß wie Deutschland, 24 Millionen Einwohner. Die UN werfen der Diktatur gröbste Menschenrechtsverletzungen vor. Nordkorea hat zwar 2009 alle Bezüge zum Kommunismus aus seiner Verfassung gestrichen. Aber die Arbeiterpartei wurde 1945 als Zweig der ehemaligen Kommunistischen Partei gegründet. An der Spitze von Staat, Partei und Armee steht der Machthaber Kim Jong Un; er „erbte“ die Machtposition von seinem Vater. Bereits sein Großvater Kim Il Sung war mit Hilfe Moskaus an die Spitze der Partei gelangt und wird als Staatsgründer verehrt.

Tatsächlich bekommt Lenin das Gefühl, dass über Demokratie und Kapitalismus kritischer denn je diskutiert wird. Rekord-Verschuldung, mangelndes Vertrauen in Institutionen, die Zerstörung der Umwelt: Der Kapitalismus steckt in der Krise. Nicht frei von Schadenfreude liest der Bolschewik zum Beispiel bei Uwe Jean Heuser („Kapitalismus inklusive“), was alles schief läuft. Genauso bei Philipp Bloms „Was auf dem Spiel steht“. Und in „Football Leaks“ erkennt Lenin, dass nicht mal der Fußball sauber ist.

Die handelnden Personen scheinen keinen Heldenstatus zu genießen: Thomas Middelhoff zum Beispiel, der im Knast landete und in seiner Autobiografie „A 115 – Der Sturz“ die deutsche Justiz massiv angreift. Gleichzeitig hat der Handelsblatt-Journalist Massimo Bognanni eine lesenswerte Biografie über Middelhoff veröffentlicht, die der objektiven Wahrheit wohl noch näher kommt.

Der Zeitgeist erregt sich über die wachsende Ungleichheit zwischen Managern wie Middelhoff und dem arbeitenden Volk. Da kommt das Buch von Per Molander gerade recht: Der Mathematiker berät zahlreiche Mächtige und weiß, dass Ungleichheit im Wesen des Menschen steckt, wir aber auch Mittel und Wege kennen, um sie möglichst zu minimieren. Lenin erkennt: Nicht Gleichheit ist der Normalzustand, sondern Ungleichheit. Und es bedarf auch 2017 noch gewaltiger Anstrengung, um sie zu beseitigen.

Ungerecht ist zudem immer noch, dass Frauen schlechter gestellt sind als Männer. Warum das so ist und wie es besser gehen könnte – das erfahren Leser zum Beispiel bei Iris Bohnet in ihrem Buch „What Works“. Kurz gesagt beweist die Verhaltensökonomin, dass Gleichstellung oft an unbewussten Vorurteilen scheitert.