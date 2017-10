Bildung verkommt zum Schlagwort

Aus Sicht des Autors hat der Bildungsbegriff, wie er heute verwendet wird, nichts mehr mit seiner eigentlichen Bedeutung zu tun.

Bildung und Lernen würden wir nur noch als „Ausbildungs- und Qualifizierungsprogramm mit knappem Zeitmanagement verstehen und jede Form einer frei flottierenden Neugier, jede Lust am Erkennen, jede Freude am Schönen als unnütz, als Verschwendung von Zeit und Geld denunzieren“.

Bildung sei zum Schlagwort für alles Mögliche, ein ernsthafter Bildungsanspruch zur „Provokation“ geworden.

Zur echten gehört auch die literarische Bildung, die Zeit braucht und auch eine gewisse Vereinsamung beinhaltet. Gebildet kann demnach nur ein belesener Mensch sein, der die Klassiker der Literatur verschlungen hat. Denn mit der Lektüre könne es dem Menschen gelingen, die Welt zu durchdringen, seine Persönlichkeit zu verändern.

Dabei weiß auch Liessmann: Lesen war schon immer ein „Minderheitenprogramm“ – und bleibt es.

Erwachsenen-Pisa: Ergebnisse bei der Rechen-Kompetenz Spitzenplätze Auch bei der „alltagsmathematischen Kompetenz“ liegen Japan und Finnland ganz vorne. Wobei beide Länder mit 288 Punkten (Japan) und 282 Punkten (Finnland) deutlich hinter den Ergebnissen bei der Lese-Kompetenz zurückbleiben.

Verfolger Das Verfolgerfeld beim Rechnen ist deutlich ausgeprägter als beim Lesen. Mit 279 Punkten sind die Schweden deutlich näher an den Finnen als im Kapitel Lesen. Dänemark (278 Punkte), die Niederlande (276 Punkte), Slowakei und Tschechien (je 275 Zähler) und Norwegen mit 274 Punkten folgen mit knappem Abstand.

Oberes Mittelfeld Über dem Durchschnitt von 266 Punkten liegen noch Estland und Österreich, die auf jeweils 272 Zähler kommen. Deutschland muss sich mit 269 Zählern den beiden deutlich kleineren Länder bei der Rechenkompetenz geschlagen geben.

Durchschnitt Den Durchschnitt von 266 Punkten trifft keines der 24 Teilnehmer-Länder.

Unteres Mittelfeld Mit 264 Zählern knapp unter dem Durchschnitt liegen Australien und Kanada. Auch die Koreaner liegen nur einen Punkt dahinter. Polen (260 Punkte) und das Vereinigte Königreich (259 Punkte) folgen mit einem kleinen Abstand.

Tabellenkeller Hinter dem Vereinigten Königreich folgen Irland (255) und Frankreich (253). Es folgt ein Sprung von etwa einem Schuljahr (entspricht sieben Punkten) auf das Trio Italien (246), USA (246) und Spanien (245).

Schlusslicht Die rote Laterne der Rechen-Kompetenz geht wie schon beim Lesen mit deutlichem Abstand an Zypern. Die Bevölkerung der Mittelmeer-Insel kam im Schnitt beim Rechnen nur auf 233 Zähler.

Überhaupt, die Literatur – sie sei aus den Schulen weitestgehend verschwunden. Stattdessen gehe es nur noch darum, Kompetenzen zu erwerben. Im Deutschunterricht bedeute das: Textverständnis, Analysefähigkeiten oder Vergleich unterschiedlicher Schreibstrategien. An welchen Texten man all das übe, sei letztlich egal.

Es gibt hierzulande viele Kritiker, aber auch viele Befürworter dieser Kompetenzorientierung, die eine Reaktion auf die unerwartet schlechten Ergebnisse der 15-Jährigen im internationalen Schülertest Pisa aus dem Jahr 2 000 waren.

Allerdings finden sich in den Lektürevorschlägen für die Oberstufe des Gymnasiums, etwa in Bayern, durchaus auch Bertolt Brechts Dramen, Franz Kafkas Erzählungen oder Romane von Thomas Mann. Nur: Was davon die Schüler lesen, entscheidet in der Regel der Lehrer.

Die Schule habe aber die Aufgabe, sagt Liessmann im Gespräch, Kinder mit Dingen bekanntzumachen, mit denen sie in ihrem Leben sonst nicht unbedingt in Berührung kämen. „Schülern Schubert vorzuspielen, wird bei zwei oder drei von ihnen etwas auslösen. Und um diese zwei oder drei geht es.“