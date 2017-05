Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gefeuert vom Algorithmus

Brian Chesky und Joe Gebbia hatten zusammen Design studiert. Airbnb entwickelten sie in ihrer WG. In den ersten beiden Jahren handelten sie sich Hunderte von Absagen bei Investoren ein. Viele antworteten nicht mal auf ihre Mails.

Die Vision, dass Menschen Leute in ihren eigenen Wohnungen übernachten lassen würden, von denen sie nicht mehr wussten als das, was die anderen User behaupteten, schien Anfang 2009 noch absurd.

Airbnb war schon fast tot, da nahm der Y-Combinator, ein großes kalifornisches Start-up-Zentrum, Chesky und Gebbia bei sich auf. Paul Graham, der Mann mit dem Kakerlakensatz, ist einer der Gründer des Y-Combinators.

Für Graham ist die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmers seine „mental toughness“ – die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden und die negativen Reaktionen, die allem Neuen natürlicherweise entgegengebracht werden, auszuhalten.

Uber und Airbnb kämpften gegen alle Regeln und brachten ganze Branchen dazu, sich ihren Regeln – und vor allem ihren Preisen – anzupassen.

Das ist der Punkt, an dem Steven Hill ansetzt. Er warnt vor einer Plattformwirtschaft, in der die Menschen erst ihre Häuser, dann ihre Autos und schließlich ihre Arbeitskraft vermieten. Die Gig-Economy, in der die Arbeit immer kleinteiliger und von immer mehr angeblich Selbstständigen erledigt wird.

Auf Plattformen wie Upwork kann man Aufträge von fünf Minuten Länge annehmen, für weniger als einen Euro – ohne Renten- oder Krankenversicherung. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Einzelprojekt- und Minijobvermittler. Für Hill ist „die Nanoisierung der Arbeit der folgerichtige Höhepunkt einer Doktrin, der es vor allem darum geht, menschliche Wesen hypereffizient einzusetzen, als wären sie Maschinen“.

Überwacht und ausgelesen, wer nicht schnell genug klickt, wird „fired by algorithm“. Die Unsicherheit verursache Stress und Depressionen.