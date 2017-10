Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

"Superstarfirmen" konzentrieren alle Macht auf sich

Davon profitieren vor allem einige „Superstar-Firmen“. Dazu zählen die Autoren Google, Facebook und Apple, ebenso aber Alibaba, Huawei und Spotify.

Mit intelligenten Algorithmen dominieren sie ihre Märkte, meist ohne dem Staat viel zu zahlen: Als „globale Akteure mit großer Marktmacht“ nutzten sie den Regulierungs- und Steuerwettbewerb nach Kräften. Eine unbefriedigende Situation.

Um den Datenkapitalismus zu zähmen, schlagen die beiden Technologieexperten einige Prinzipien vor. Das wohl wichtigste: Große Unternehmen sollen die Daten teilen, mit denen sie ihre Produkte und Dienste immer weiter verbessern.

Was nach Marx klingt, ist eine Maßnahme gegen Marktkonzentration. Außerdem sollen Digitalkonzerne, die ihre Steuerlast durch kreative Modelle senken, mehr an den Staat abgeben und so für jene aufkommen, „die durch datenreiche Märkte entwurzelt wurden“.

Beide Autoren haben bereits ihren Blick für wichtige Themen der Technologiewelt bewiesen. Oxford-Professor Viktor Mayer-Schönberger etwa forderte als einer der Ersten ein „Recht auf Vergessenwerden“.

Der „Brand Eins“-Korrespondent Thomas Range schrieb eine Familienbiografie über die Flicks und beschäftigte sich intensiv mit Big Data.

Auch jetzt mischen sie sich in eine wichtige Debatte ein. Dabei spannen sie große Bögen: von den Medici, die Buchhaltung als Informationsvorteil verstanden, bis Google, das seine Technologie mit jeder Suche verbessert.

Von künstlicher Intelligenz bis zum bedingungslosen Grundeinkommen. Die Lektüre bietet eine über weite Strecken gut lesbare Zusammenfassung und gleichzeitig viele wichtige Denkanstöße über den neuen Datenkapitalismus.

Wenn man dem Buch etwas vorwerfen kann, ist es die starke Verdichtung. Die Autoren schneiden Themen an, die eine detailliertere Erörterung verdienen. Wie etwa soll man den Wert von Daten bemessen, wenn Firmen damit einen Teil ihrer Steuern zahlen können?

Davon hängt ab, ob die Idee annähernd eine Chance auf Umsetzung hat. Und die beiden formulieren Thesen, ohne sie zu belegen – warum etwa entwertet ein Überfluss an Daten das Kapital? Schon jetzt nutzen Marktakteure Dateninformationen ja intensiv.