„Irgendwann sind die Zentralbanken erschöpft."

Um die Probleme zu beheben, fordert er wenig originell eine Politik, die die Produktivität steigert. Dazu gehöre auch, den Welthandel zu fördern.

Mit Kritik tut er sich ohnehin leichter als mit konstruktiven Vorschlägen. Insgesamt zieht sich ein pessimistischer Unterton durch das Buch, das letzte Kapitel ist sogar überschrieben mit „Mehr Pessimismus wagen“.

Als ehemaliger Notenbanker sieht er die Überbeanspruchung der Geldpolitik und warnt: „Irgendwann sind die Zentralbanken dann ebenso erschöpft wie der Radfahrer, der einen immer steileren Berg hochfahren muss.“

Und erinnert daran, wie außergewöhnlich die heutige Niedrigzinspolitik ist, die er selber mit eingeführt hat: „Seit ihrer Gründung 1694 bis 2009, 315 Jahre später, hat die Bank of England den Leitzins nie unter zwei Prozent festgesetzt.“

Wie der Buchtitel verrät, geht es zu einem guten Teil um die „Alchemie“ der Finanzbranche. Sie besteht laut King darin, dass Banken Scheinliquidität schaffen, indem sie Geld langfristig anlegen und kurzfristig refinanzieren.

Außerdem kritisiert er, dass die Geldhäuser Buchgeld aus dem Nichts zaubern, indem sie Kreditnehmern direkt Darlehenssummen gutschreiben. „Liquidität ist eine Illusion“, schreibt er.

„Heute ist sie da, morgen schon nicht mehr. Sie erinnert mich an hübsche Seifenblasen.“ Er diskutiert Vorschläge, die in die Richtung des „Vollgeld“-Systems gehen, bei dem Banken all ihre Einlagen bei der Notenbank anlegen und ihre gesamten Kredite über sie refinanzieren müssten.

Damit gäbe es keine private Geldschöpfung mehr, was die Gefahr von Bankpleiten enorm reduzieren würde.

Im Endeffekt macht King dann aber einen bescheideneren Vorschlag. Danach sollten Banken und andere Finanzdienstleister jederzeit ihre Vermögenswerte von der Notenbank überprüfen und sich von ihr zusichern lassen, mit welchem Abschlag sie diese als Kreditsicherheit akzeptieren würde. Im Fall einer Krise wäre die Notenbank an ihre Zusage gebunden.

Die Banken müssten jederzeit sicherstellen, dass ihre liquiden Mittel plus der Kreditzusage der Notenbank höher sind als die kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Das, hofft King, könnte einen großen Teil der heutigen Auflagen für Banken überflüssig machen. Er hält seinen Vorschlag vor allem deshalb für praktikabel, weil er an Maßnahmen anknüpft, die die Notenbanken in der Krise ohnehin ergriffen haben.

Insgesamt ist Kings Buch sehr flüssig und anschaulich geschrieben, und zumindest der Wille ist erkennbar, es allgemein verständlich zu halten. Manchmal geht die schriftstellerische Virtuosität mit ihm durch.

Etwa, wenn sich der nackte Kaiser aus Andersens bekanntem Märchen als Symbol für die Banken ins Alte Testament verirrt und ein Feigenblatt verpasst bekommt, das die Notkredite der Notenbanken versinnbildlichen soll. Aber so hat der Leser zwischendurch auch etwas zu lachen.