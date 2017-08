Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Verschuldung der Staaten ist Folge – aber nicht die Ursache der Euro-Krise

Aus seiner Sicht ist die unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Länder das Problem, die Verschuldung einzelner Staaten die Folge – aber nicht die Ursache der Krise. Er warnt die Deutschen, dass sie im Gegenzug zu ihren Handelsüberschüssen Forderungen gegenüber dem Ausland anhäufen, die auf Dauer nicht werthaltig sein können.

Laut King gibt es nur vier Lösungen, um die schwelende Euro-Krise zu beheben, die möglicherweise auch kombiniert werden können. Erstens: Die Euro-Zone muss die hohe Arbeitslosigkeit in den schwachen Ländern so lange in Kauf nehmen, bis die Löhne und Preise dort auf ein wettbewerbsfähiges Niveau gefallen sind.

Zweitens: Sie muss die Inflation in Deutschland und anderen starken Ländern anheizen und zugleich in den schwachen Ländern niedrig halten.

Drittens: Die starken Länder müssen zeitlich unbegrenzte Finanztransfers an die schwachen Länder leisten, um den Unterschied in der Wettbewerbsfähigkeit auszugleichen. Viertens: Sie muss den Zusammenbruch des Euros zulassen.



King gibt keine Empfehlung ab, welchen Weg er wählen würde. Aber es ist offenkundig, dass alle beschwerlich und mit hohen Risiken verbunden sind. Zusätzlich ist er der Überzeugung, dass die Schulden von Griechenland und anderen Ländern erlassen werden müssen – aber das allein reicht seiner Meinung nach nicht aus.

Mit einem ausführlichen historischen Rückblick bis zum Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg erinnert er die Deutschen daran, dass sie ihre eigenen Schulden in der Geschichte auch nicht abzahlen konnten. Er schreibt: „Welche Ironie, dass heute ausgerechnet Deutschland darauf besteht, dass Länder ihre Schulden zurückzahlen, die aufgrund der Auflagen der Währungsunion nicht in der Lage sind, Exportüberschüsse zu erzielen, aus denen sie Auslandsschulden bedienen könnten.“

Aber die Euro-Krise ist für ihn nur Auswuchs eines übergeordneten Problems, das er das „Trilemma der Weltwirtschaft“ nennt: „Es besteht in der wechselseitigen Unvereinbarkeit von Demokratie, nationaler Souveränität und wirtschaftlicher Integration.“

Wenn das alles nicht zusammenpasst, wäre damit freilich der Grundkonsens der liberalen Demokratien infrage gestellt, und die Populisten, die die wirtschaftliche Integration aufgeben wollen, hätten recht.

Doch diese Konsequenz zieht King nicht. Im Gegenteil.