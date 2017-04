Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die EU liegt beim Psychiater

So wagt der Autor zunächst ein Gedankenexperiment, das ironischer nicht sein könnte: Was würde Sigmund Freud, Mitbegründer der Psychoanalyse höchst selbst, der schwächelnden Patientin Madame EU mit auf den Weg geben?

„Dass Europa in einer ausgewachsenen Identitätskrise steckt“, würde Freud attestieren. Daraufhin würde Madame EU von der berühmten Couch aus lamentieren, dass ihre „Träume früher grenzenlos utopisch waren“, sie heute jedoch nur noch selten träume. Und wenn, dann sind es Albträume – wie der Brexit.

Wilkens, mit einer Britin verheiratet, mahnt die Europäer, selbst an der Flucht der Insulaner aus der EU nicht zu verzweifeln: „Lasst uns Freunde bleiben“, ruft er ihnen hinterher.

Immer wieder erinnert Wilkens den Leser an die Leitmotive der Europäischen Union: Freiheit, Demokratie, grenzenloses Reisen. Die scheinen mittlerweile fast gänzlich durch einen kontinuierlichen Angstzustand überdeckt zu werden.

Man kann streiten, ob der nun ausgelöst wurde durch die Ohnmacht der Politik angesichts der weltweiten Finanzkrise 2008 oder vom Zuzug der Millionen Flüchtlinge, die aufgrund des europäischen Unwillens nach einer gemeinschaftlichen Lösung nur noch als Problem statt als Chance gesehen werden.

Der Nationalstaat erlebt ein unerwartetes Revival, die osteuropäischen Länder schotten sich gar mit Zäunen, Polizisten und kontrollierten Medien ab. Die Marktwirtschaft läuft auch nicht mehr rund, wenn im Süden fast die Hälfte der jungen Menschen arbeitslos ist und in fast allen europäischen Ländern die Ungleichheit steigt.

Die wichtigsten EU-Institutionen Das Europaparlament Es hat 751 Abgeordnete. Tagt normalerweise in Brüssel, 12 Plenarsitzungen pro Jahr in Straßburg. Das Parlament beschließt in Zusammenarbeit mit dem Rat Richtlinien und Verordnungen, die zu nationalem Recht werden. Es hat kein Initiativrecht.

Die EU-Kommission Jedes der 28 EU-Länder stellt einen Kommissar. Die Kommission kann Gesetzesvorhaben vorschlagen. Sie ist Hüterin der Verträge, kontrolliert deren Einhaltung. Sie verwaltet die EU-Gelder.

Der EU-Ministerrat Das Gremium der Regierungen. Tagt in verschiedenen Ressort-Formationen (Außen, Finanz, Innen etc). Er beschließt Vorschriften, von denen viele auch vom Europaparlament gebilligt werden müssen. Der Ministerrat entscheidet über den EU-Haushalt.

Der Europäische Rat Eine besondere Form des Ministerrats. Hier sind nur die Staats- und Regierungschefs vertreten. Zuständig für die besonders wichtigen Entscheidungen.

Andere wichtige Institutionen Europäischer Gerichtshof, Europäischer Rechnungshof, Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt.

Gehalt des Präsidenten der EU-Kommission Der Präsident der EU-Kommission und des Europäischen Rates erhalten ein Grundgehalt von 25 351,76 Euro. Dazu kommt eine Wohnungszulage in Höhe von 15 Prozent, also 3802 Euro. Für Repräsentationsaufgaben gibt es weitere 1418,07 Euro pro Monat.

Abgeordnetengehälter Der Präsident des Europaparlaments bekommt das Grundgehalt eines Abgeordneten in Höhe von 8020 Euro monatlich. Außerdem gibt es eine allgemeine Kostenvergütung von 4299 Euro, aus der beispielsweise Bürokosten bezahlt werden müssen. Jeder Abgeordnete bekommt zudem ein steuerfreies Tagegeld von 304 Euro pro Sitzungstag. Der Präsident des Parlaments bekommt das für jeden Kalendertag, also 110 960 Euro. Das sind monatlich 9246 Euro.

Und trotzdem erhebt Wilkens hier einen eindringlichen Appell: Europa wurde über Jahrhunderte von Krieg und Gewalt beherrscht, dann von Teilung und dem Kalten Krieg.

Und jetzt wo man friedlicher, reicher und glücklicher lebt, verzagt der Europäer, weil es Probleme gibt. „Darüber stellen wir das in Frage, was der Garant für unseren Wohlstand, unser Lebensgefühl und unser friedliches Miteinander ist.“ Natürlich ist Europa nicht perfekt, aber was ist besser?

Die Alternativen der Nationalen haben sich ja nun mehrfach als falsch herausgestellt. Zur Unterstützung zieht Wilkens die ganz großen Denker heran. Ob Soros, Habermas oder Popper. Mit ihrer Hilfe fordert er wieder mehr Freude an der europäischen Idee.

Einen „utopischen Götterfunken“ eben, träumt der Autor in Gedenken an Beethovens Ode an die Freude. Und Wilkens hätte sogar ein paar Ideen wie sich Madame EU aus ihrer Depression befreien könnte. Er bietet ihr eine Alternative zu den Skeptikern, die alles bemängeln, aber nichts verbessern wollen.