 Buchtipp: „Die Meinungsmaschine“: Wie Informationen gemacht werden

Vierte Gewalt unter Druck Die Medienbranche steckt in einer tiefen Vertrauenskrise. (Foto: Bloomberg [M])

DüsseldorfWir wissen heute so viel wie nie zuvor über die Welt, in der wir leben – und können uns doch vor lauter Informationen kaum retten. Das Internet verbessert und verschlimmert die Lage zugleich. Der Digitalisierungs-Tsunami hat einen Medienkritik-Tsunami entfacht, den es ohne Facebook und Twitter so vermutlich nie gegeben hätte. Fake News, Lügen, Verschwörungstheorien und Propaganda sorgen beim Leser bestenfalls für Unmut. Im schlimmsten Fall jedoch entstehen daraus Wut und Hass auf die sogenannten „Mainstream-Medien“ und damit langfristig eine Erosion der Demokratie.

In „Die Meinungsmaschine“ beschreiben Petra Gerster, Anchorwoman der ZDF-Nachrichtensendung „heute“, und ihr Ehemann Christian Nürnberger, freier Autor und ehemaliger Redakteur bei der „Frankfurter Rundschau“ und „Capital“, die dramatischen Umbrüche in unserer Medienlandschaft. Sie interpretieren deren gesellschaftliche Folgen und erklären unter anderem, warum ausgerechnet ein Fakten verdrehender US-Präsident namens Donald Trump dem guten, seriösen und faktenbasierten Journalismus zu einem Revival verhelfen könnte.

Die beiden wissen wie nur wenige Bescheid, was im Inneren von Redaktionen passiert, und liefern auf 384 Seiten alles, was Leser, Hörer und Zuschauer über Medien wissen müssen. Wie entsteht eine Nachricht? Was ist wahr, worauf ist Verlass? Wie wird gewichtet? Und warum trauen viele den Medien eigentlich nicht mehr?

Aus Sicht des Mainzer Autorenpaars liegt der Grund für die Glaubwürdigkeitskrise der klassischen Medien im Aufstieg der neuen sozialen Medien. „Ohne deren Existenz wäre der Vertrauensverlust marginal geblieben“, schreiben Gerster und Nürnberger. Für Medienmacher sorgen Facebook, Twitter und Co. für eine neue Erfahrung. Die Beobachter des Weltgeschehens werden durch Innenspiegel des Netzes plötzlich selbst beobachtet. User weisen Journalisten „regelmäßig tatsächliche oder vermeintliche Fehler nach“ und tauschen sich darüber aus. Die Autoren sehen diese neue „fünfte Gewalt“ ambivalent. Einerseits stärke sie die Beteiligung normaler Bürger an der Meinungsbildung. Andererseits könne heute jeder Sender und Empfänger zugleich sein, was nicht nur Vorteile für seriöse Berichterstattung mit sich bringt.

Wenn Tweets im TV landen

Beispiel Germanwings-Unglück: Damals kursierten massenweise Gerüchte zur Absturzursache im Netz. Manche User sprachen von Terror, andere von technischem Versagen. Wut-Tweets darüber, dass die TV-Sender nicht berichten würden, erhöhten den Druck auf die Journalisten. Mit dem Ergebnis, dass etablierte Medien die spekulativen Schnipsel in Ermangelung an Alternativen voreilig selbst aufgegriffen – immerhin mit dem Hinweis, „dass es sich nur um unbestätigte ‧Gerüchte handelt“, wie das Autorenduo betont. Ein Berichterstattungsdesaster war es trotzdem.

Richtig stark sind Gerster und Nürnberger immer dann, wenn sie erklären, wie genau Medien arbeiten. In einem ganzen Kapitel erklären die Journalisten plausibel und nachvollziehbar, wie eine Nachricht entsteht: von der Agenturmeldung oder Geschäftsmitteilung bis hin zur Umsetzung in Zeitungen oder Fernsehen. Sie schildern Qualitätskontrollen wie das Zwei-Quellen-Prinzip, wonach eine Nachricht immer von mindestens zwei unterschiedlichen Seiten bestätigt werden muss. Dabei sparen sie auch Medienskandale wie den Fall der Hitler-Tagebücher nicht aus, auf die der „Stern“ 1983 hereinfiel. All das schärft tatsächlich die Wahrnehmung, und wer versteht, nach welchen Kriterien berichtet wird, kann selbst ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Quelle seriös ist und welche eher nicht.

Als Medienschaffende kommt man nicht umhin, bei dieser ehrlichen und selbstkritischen Lektüre permanent zu denken, dass dieses wegweisende Buch in die Schulen gehört.