Wirkung und Realität klaffen auseinander

Im November 2015 hatte die Innenministerin Vesna Györkös Znidar ihre Amtskollegen aus Kroatien, Serbien, Mazedonien und Griechenland in die Hauptstadt Laibach eingeladen, um Ordnung auf die Flüchtlingsroute durch Südosteuropa zu bringen.

Das Motiv der Regierung des nur zwei Millionen Einwohner großen Landes: Slowenien wollte nicht zum Flüchtlingslager des Balkans werden. Premier Miro Cerar verschickte im Januar 2016 Briefe an alle EU-Regierungschefs sowie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Er wollte die Balkanroute dicht machen, und zwar mit Hilfe des Nicht-EU-Mitglieds Mazedonien. Von Griechenland aus sollten sich keine Flüchtlinge mehr massenweise auf den Weg in die EU machen.

„Cerar nimmt vorweg, was Sebastian Kurz wenig später an eine größere Glocke hängen wird“, resümiert das Autorentrio. „Die Idee liegt in der Luft. Sebastian Kurz muss sie nur noch pflücken und rhetorisch zuspitzen.“

Diese Chance hat der Politiker glänzend genutzt. Kurz präsentiert sich auf mazedonischer Seite den Fernsehkameras als der Initiator für die Schließung der Balkanroute. Auf die andere Seite der Grenzen, nach Griechenland, wagt sich der damalige Außenminister lieber nicht.

Inmitten des Elends der vielen Tausenden Flüchtlinge hätte es nur hässliche Bilder gegeben, für die Kurz die politische Mitverantwortung trägt.

Heute wissen wir, die Schließung der Balkanroute hat zu keiner Lösung geführt, sondern das Problem damals nur nach Griechenland verlagert. Erst das Abkommen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel mit der Türkei bremste den Flüchtlingsstrom. Doch das gehört nicht zum Narrativ des Sebastian Kurz.

Das Buch „Flucht“ ist eine spannende Lektüre, um die Rolle Österreichs in der Flüchtlingskrise verstehen zu können. Schade ist nur, dass Tippfehler wie beim Namen des slowenischen Premiers die Rechercheleistung schmälern und dass die Autoren komplett auf Quellenangaben verzichten.

Doch die große Detailfreude und der lebendige Schreibstil entschädigen.