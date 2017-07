Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

"Noch zwei Bier bitte" - willkommen im CDU-Ortsverein.

In ihrem Buch beschreibt sie, wie alles mit einer kleinen Revolution auf dem Schulhof begann, wie sie die Fahrten mit der Wuppertaler Schwebebahn politisiert haben und warum es sie ausgerechnet zur CDU verschlagen hat. Eigentlich hätte sie auch schnell hinwerfen können.

Denn in der CDU fühlte sie sich am Anfang alles andere als willkommen, sagt sie. Monatelang habe sich niemand gemeldet, sie sei am Telefon abgewürgt worden, und schließlich beim dritten Stammtisch kam der Ortsvereinsvorsitzende endlich auf sie zu.

Als sie sich fragte, ob sie ihm die Hand ausstrecken soll oder ob er das mache, sagte er zu ihr: „Noch zwei Bier, bitte.“ Trotzdem blieb sie.

Kinnert bezeichnet sich selbst als gläubig, liberal, unternehmerfreundlich, sie ist für die Wahlfreiheit bei Abtreibung und Sterbehilfe. In die CDU sei sie auch eingetreten, weil sie die Dogmatik der linken Parteien nicht leiden könne: „Ich will nicht, dass mir Leute sagen, wie ich mein Leben leben soll.“

Kinnert weiß genau, dass sie die CDU nicht in allen Themen umkehren kann, „aber ich kann versuchen, Debatten anzustoßen“, sagt sie.

Wird die Start-up-Gründerin das nächste Talent der Christdemokraten, die Vorbotin einer weniger männlichen, weniger weißen Partei? Es gibt aufstrebende Jungpolitiker in der Union, die es nicht gern sehen, wie schnell Kinnert nach oben gekommen ist und als das Gesicht des modernen Konservatismus gehypt wird.

Dabei will sie gar keine Abgeordnetenkarriere. „Außerhalb der Fraktion kann man doch viel mehr politisch erreichen“, erklärt sie.

Eins von Kinnerts Anliegen ist es, die internen Strukturen der Partei so zu verändern, dass junge Mitglieder sich wirklich einbringen können. Auch solche mit Meinungen, die nicht mehrheitsfähig sind, wie die ihrer großen Vorbilder, der CDU-Urgesteine Heiner Geißler und Rita Süssmuth.

Und so wie sie. Migrantenkind, jung, lesbisch und konservativ. Darauf wird sie immer wieder reduziert. Die Partei nutzt Kinnert bewusst als Postergirl für eine moderne CDU. Sie ist Profi genug zu wissen, dass ihr genau diese Attribute die nötige Aufmerksamkeit bescheren, um ihre Positionen zu verbreiten.

Am Ende scheint es ihr aber gar nicht so sehr um die Partei an sich zu gehen, sondern um die eigene Meinung und darum, nicht nur auf der Couch zu sitzen. Sondern etwas zu verändern.