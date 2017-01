 Buchtipp „Gastgeber der Mächtigen“: Der Davos-Mann

Buchcover „Gastgeber der Mächtigen“, Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum in Davos, Finanzbuch Verlag, München 2016, ISBN 9783898799850, Gebunden, 336 Seiten, 24,99 EUR. (Foto: PR)

Es gibt nicht viele, die so lange und so oft den Weg zum World Economic Forum (WEF) nach Davos gemacht haben wie Jürgen Dunsch. Seit 1998 ist der frühere Wirtschaftschef und Schweiz-Korrespondent der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ regelmäßig dabei, wenn sich die globale Elite in dem Schweizer Bergort zum Brainstorming versammelt. Dunsch hat jetzt, kurz vor Beginn des 47. Weltwirtschaftsforums in der nächsten Woche, ein Buch vorgelegt, das vor und hinter die Kulissen dieses wohl ungewöhnlichsten Gipfeltreffens schaut.

Unter dem Titel „Gastgeber der Mächtigen“ beschreibt der Wirtschaftsjournalist die Geschichte des Davos-Gipfels seit seinem Beginn 1971 als europäischer Managertreff bis hin zum heutigen Marktplatz von Ideen und Eitelkeiten für die Großen und Mächtigen der Welt. Dunsch gelingt dabei eine lehrreiche Zeitreise durch die Welt- und Wirtschaftsgeschichte. Spiegelt sich doch in den Davoser Treffen oft die große Weltpolitik – sei es der Fall der Berliner Mauer 1989, die Finanzkrise 2008 oder jetzt der Brexit und die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten. Das ist ein Kompliment nicht nur für den Autor, sondern auch für das WEF selbst. Zeigt sich doch durch den historischen Rückblick, wie gut es WEF-Gründer Klaus Schwab und seinem Team immer wieder gelungen ist, den Finger am Puls der Zeit zu halten.

Überhaupt hat Dunsch stark von seinem guten Draht zu Schwab profitiert. Was wohl auch daran liegt, dass sich die beiden nicht unähnlich sind: nüchtern, kenntnisreich und mit einem Schuss feiner Ironie, wenn es sein muss. Ein Gespräch mit dem 78-jährigen Netzwerker aus Ravensburg gehört deshalb ebenso zum Buch wie ein Auszug aus dessen privatem Reisekalender. Dunschs Nahaufnahme ist aber nicht nur lehrreich, sondern auch lesenswert, weil er seine Episoden immer wieder mit ganz persönlichen Eindrücken und Erlebnissen würzt. Etwa, wenn er bereits beim „Check-in“ seine ersten Termine mit dem Vorstandschef eines Dax-Konzerns macht oder neben ihm im Schnee der frühere Uno-Chef Kofi Annan vorbeistapft.

Dunsch wäre nicht der solide Journalist, der er ist, wenn er nicht auch das Innenleben des Forums beleuchten würde. So erfährt der Leser, wie sich das WEF von einem Eventmanager zu einer globalen Denkfabrik entwickelt hat. Immer beseelt und angetrieben von Schwabs Überzeugung, dass das WEF der Klebstoff für eine Welt sein muss, die immer mehr Risse bekommt.

Wenn das Buch einen am Ende dennoch nicht ganz zufrieden zurücklässt, so liegt das an seiner Atemlosigkeit. Die Kapitel sind zahlreich und kurz. Man kommt sich manchmal vor, als sei man selbst beim Speeddating in Davos dabei und würde von Veranstaltung zu Veranstaltung hetzen. Dabei hat Jürgen Dunsch so viel zu erzählen: Seine süffisanten Anekdoten von den Davoser Partys sind köstlich. Sein Augenzeugenbericht von der berühmten Brandrede des verstorbenen Palästinenserchefs Arafat beim WEF 2001 ist lebendige Geschichte.