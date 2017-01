Die süffisanten Anekdoten von den Davoser Partys sind köstlich

Dunschs Nahaufnahme ist aber nicht nur lehrreich, sondern auch lesenswert, weil er seine Episoden immer wieder mit ganz persönlichen Eindrücken und Erlebnissen würzt. Etwa, wenn er bereits beim „Check-in“ seine ersten Termine mit dem Vorstandschef eines Dax-Konzerns macht oder neben ihm im Schnee der frühere Uno-Chef Kofi Annan vorbeistapft.

Dunsch wäre nicht der solide Journalist, der er ist, wenn er nicht auch das Innenleben des Forums beleuchten würde. So erfährt der Leser, wie sich das WEF von einem Eventmanager zu einer globalen Denkfabrik entwickelt hat. Immer beseelt und angetrieben von Schwabs Überzeugung, dass das WEF der Klebstoff für eine Welt sein muss, die immer mehr Risse bekommt.

Wenn das Buch einen am Ende dennoch nicht ganz zufrieden zurücklässt, so liegt das an seiner Atemlosigkeit. Die Kapitel sind zahlreich und kurz. Man kommt sich manchmal vor, als sei man selbst beim Speeddating in Davos dabei und würde von Veranstaltung zu Veranstaltung hetzen.

Dabei hat Jürgen Dunsch so viel zu erzählen: Seine süffisanten Anekdoten von den Davoser Partys sind köstlich. Sein Augenzeugenbericht von der berühmten Brandrede des verstorbenen Palästinenserchefs Arafat beim WEF 2001 ist lebendige Geschichte.