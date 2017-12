Wie viel Kontrolle haben wir noch?

Wer sich heute darüber aufregt, dass Menschen viel Geld für ein Auto ausgeben, sollte außerdem bedenken, dass in früheren Zeiten die Pferdekutschen das Statussymbol schlechthin waren. Aber auch heute vermeintlich kleine Dinge hatten in der Vergangenheit große Bedeutung: Die Entwicklung von Tabak, Kakao oder Servierten etwa. Der Autor spricht von einer „erstaunlichen Fähigkeit des Konsums, sich anzupassen und auszubreiten“ – das ist bei weitem nicht nur für Hobby-Historiker spannend.

Erließen Regierungen zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert eine Vielzahl von Luxusgesetzen – siehe Venedig und die Marderfelle – trauten sie den Menschen etwa ab dem 18. Jahrhundert immer mehr zu, ihr Leben inklusive des Konsums selbst zu gestalten. Eine Lehre aus der Geschichte sei, dass die aktuellen Standards nie selbstverständlich sind, sagt Trentmann. So empfiehlt er, nicht nur Recycling, an verbrauchten Ressourcen orientierte Preisbildung und effektive Etikettierung voranzutreiben. Es brauche eine „ehrliche und öffentliche Debatte darüber, wie Gewohnheiten entstanden sind.“

Das klingt einerseits schrecklich theoretisch und setzt andererseits voraus, dass wir Menschen tatsächlich die Kontrolle verloren haben. Diese These ist zwar gerade en vogue – etwa wenn man an Algorithmen und Maschinen denkt, die in immer mehr Bereichen unseres Lebens das Sagen haben. Dass es beim Konsum jedoch schon so weit ist, mag Trentmann nicht eindeutig belegen. Und noch scheint der Mensch selbst in der Lage, zwischen Ding und Leben zu wählen.

Der Bestsellerautor Rolf Dobelli rät in seinem aktuellen Buch „Die Kunst des guten Lebens“ übrigens, lieber in Urlaube zu investieren als in Dinge. Das würde deutlich glücklicher machen. Ob nach Venedig oder woanders hin, bleibt jedem selbst überlassen.