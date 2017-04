Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ehrliche Bestandsaufnahme

Es sei wichtig das Kriterium der Transparenz zu erfüllen, dass Journalisten ihrerseits von Politikern und Wirtschaftsbossen einfordern würden. Das aber verlange nach Mut. Kritik und Nachfragen seien zulässig. „Dieser Mut hat in Verlagen, Medienhäusern und Redaktionen bislang meist gefehlt“, urteilt sie. Autor Victor Fritzen zeigt sich in seinem Beitrag genervt davon, wie emotional über Themen und wie pauschal geurteilt werde. Für ihn ist die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise ein Beleg dafür. Denn schnell sei klar gewesen, so schildert er, wer die Guten gewesen seien: Alle die Flüchtlinge willkommen geheißen haben. Jegliche Kritik sei abgestempelt worden. Nun fordert Fritzen eine Rückkehr zu Objektivität.

Zugegeben: Viele im Buch benannten Probleme sind nicht gänzlich neu – wie etwa die sich wandelnde Medienlandschaft durch Facebook und Co., der Einfluss von Blogs, Kommentatoren und Leserreportern. Und manchmal wird der Tonfall des Buches zu belehrend, wird der Zeigefinger allzu deutlich erhoben. Dennoch lohnt die Lektüre: Weil die Autoren ehrlich sind. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Beruf des Journalisten und somit gleichzeitig eine Selbstkritik eines jeden Autors findet statt. Und das ist zugegebenermaßen etwas, was dem Berufsstand der Journalisten nicht immer ganz leicht fällt.