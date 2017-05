Vorfahrt für Investitionen

„Krise“ bedeutet Entscheidung. „In dem Maße, in dem die US-Außenpolitik ein eher gleichgültiges oder auf Eigennutz berechnetes Verhältnis zu unseren Systemen kollektiver Sicherheit entwickelt, muss Europa selbst das Vakuum füllen.“ Das hat auch militärische Konsequenzen. Es bedeutet Neuvermessung der Nato. Wir sollten jedoch darauf bestehen, dass das Bündnis vor allem politisch ist, mit einem militärischen Arm. „Außenpolitik muss der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik vorangehen und ihr nicht hinterherlaufen.“

Der Minister fordert Vorfahrt für Investitionen, aber auch die Absicherung der Demokratie. Das hat eine Voraussetzung: Sicherung einer stabilen Volkswirtschaft. Deren Erfolgsgrundlagen sind industrielle Produktion und verarbeitendes Gewerbe. Wirtschaftswachstum ist unverzichtbar, um überhaupt die Grundlage zu haben für soziale Abfederung unvermeidlicher Härten. Das heißt aber auch klare Kante gegen die „Hybris“ von Teilen der Finanzindustrie, wenn sie Spekulationsgewinne ins große Spielkasino trägt und bei Verlusten mit treuherzigem Augenaufschlag auf den Schoß des Steuerzahlers hüpft.

Ein dritter Schwerpunkt heißt „Herausforderung Migration“. Gabriel wendet sich gleichermaßen gegen Angst und Illusionen. Er bekennt sich zur Einwanderungsgesellschaft. Von dort ist es nicht weit zur „Herausforderung von Rechts“. Hier vibriert die Stimme des Autors, wenn er an den Sarrazin-Hype von 2010 erinnert, dessen gutbürgerliche Zuhörer es „euphorisch“ genossen, dass da einer „so ziemlich alles an Vorurteilen gegenüber Muslimen losließ, was sie sich selbst nicht getraut hatten, öffentlich zu sagen.“ Es sei nicht gelungen, diesen „Hobby-Darwinisten“ vom Hof der SPD zu jagen. O-Ton Gabriel: „Ich empfinde es bis heute als eine meiner größten Niederlagen.“

Auch an anderen Stellen ist sein Buch ein Beichtspiegel verfehlter Politik und redet Klartext: Man dürfe ein gequältes Land wie Griechenland nicht demütigen, um vor allem eine Linksregierung aus dem Weg zu räumen. Auf deren Unfähigkeit oder Unwillen zur Reform hätte er hinweisen sollen. Das Dublin-Abkommen sei eine gigantische Fehlleistung, weil es die Bundesrepublik als Nicht-Anrainerstaat des Mittelmeers „in einer geradezu unanständigen Weise bevorzugte“? Die Wut vieler Bürger auf das Establishment hätte Gründe: „große Teile der Eliten in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien haben ihnen drei Jahrzehnte lang erzählt, dass die Unterwerfung unter den alles beherrschenden Wettbewerb und die Verwertungsgesetze der Globalisierung alternativlos sei“.

Politische Gegner, auch Flügelkämpfer im eigenen Lager wird es reizen, das Buch nach solchen Bekenntnissen zu scannen. Zielführend für den freilaufenden und Orientierung suchenden Bürger sind jedoch die Wegzeichen in und aus den dramatischen Gefahrenzonen unserer Welt.

Gabriels Buch ist ein persönlicher Befreiungsschlag. Es ist kein Tabula rasa, wie ihn die schrecklichen Vereinfacher fordern. Es ist ein Versuch, mit ruhiger Ungeduld das Geflecht der Spannungslinien und Bruchkanten zu entwirren. Es bietet das Einzige an, das in eine sinnvolle Zukunft führt: sorgfältige Prüfung der Fakten und Faktoren, ehrliche Argumentation und bei aller Leidenschaft für die bessere Lösung auch die Bereitschaft, mit einer These an der Realität zu scheitern; mit einer These, nicht mit einer Hoffnung.

„Kurs halten bei Gegenwind“. So heißt ein Kapitel. Jeder Segler weiß: Das geht nur durch Kreuzen, im Zickzackkurs zum Ziel. Die Strecke wird länger. Es dauert seine Zeit, aber man kommt voran. Vorausgesetzt, man wird bei der Halse nicht vom der umschwenkenden Rahe erschlagen.

Der Autor war Kanzleramtsminister und ist heute stellvertretender Vorsitzender der Brost-Stiftung, Lehrbeauftragter an der Universität Bonn und Präsident der Bonner Akademie für praktische Politik.