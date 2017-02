Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der Kinofilm weckt Blockbuster-Hoffnung

Die Tribute von Panem - Weltpremiere Die US-amerikanische Schauspielerin Michelle Forbes steht am 04.11.2015 zur Weltpremiere des Abschlussfilms "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" vor einem Filmplakat vor dem Cinestar-Kino in Berlin. (Foto: dpa)

Darrow macht sich Feinde und gewinnt Freunde. Einige bleiben ihm, andere sterben und wieder andere verraten ihn. Er übersteht die Ausbildung und kommt in einer der wichtigsten Familien des Mars. Hier endet der erste Teil. Probleme kommen ganz von allein. Und so muss Darrow im zweiten Teil hart um seine Macht kämpfen. Schließlich braucht er einen gewissen Status, um die geplante Rebellion der “unteren Farben” am Ende zum Erfolg führen zu können.

Am Ende des zweiten Teils wird er just auf dem Höhepunkt seiner neu gewonnenen Macht übel hintergangen und muss monatelang Folter sowie Kerker über sich ergehen lassen. Hier beginnt der dritte Teil und der Leser darf weitere 650 Seiten lang die Drehungen und Wendungen seines Schicksals mitverfolgen. Und er weiß, dass es so richtig gut eigentlich nicht mehr werden kann.

Die Filmrechte wurden schon verkauft, noch bevor der dritte Teil dieser Trilogie auf dem Markt war. Abgesehen von der pfiffigen Handlung und den tollen Figuren spricht die zarte Liebesgeschichte für diese Bücher. Darrow wird im ersten Teil von der Widersacherin Mustang gerettet. Ähnlich wie in “Die Tribute von Panem” kommt der medialen Inszenierung eine große Bedeutung zu - inklusive der Bedeutung der wesentlichen Figuren, um die Menge in den Griff zu bekommen. Der Kampf um (postfaktische) Deutungshoheit

Vor allem aber geht Pierce Brown enorm intelligent mit dem Thema Führung um: Die Bedeutung von Haltung, Werten, aber auch Konsequenz kommen gut rüber und bieten praktisch jeder Führungskraft die Möglichkeiten, Ableitungen auf den Alltag zu ziehen. Da geht es um die ganz großen Sachen wie Loyalität, aber auch um vermeintlich kleine wie die Sitzordnung bei heiklen Besprechungen: “Wenn sie sich streiten wollen, müssen sie sich den Hals verbiegen.”

Dazu kommen kleine Weisheiten, die früher wie heute wie in jeder Zukunft gelten werden: Da sagt ein hochrangiger Mondlord: "Was für Eltern wollen, dass ihre Kinder Diener haben? Sobald ein Kind denkt, es wäre zu etwas berechtigt, denkt es, es hätte alles verdient." Auf jeden Fall hat es diese Trilogie verdient, von Vielen gelesen zu werden.