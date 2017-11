 Buchtipp: Schattenjahre: „Das passiert mir nie wieder“

Christian Lindner In den derzeitigen Koalitionsgesprächen gelte es das eigene Profil zu erhalten. (Foto: Reuters)

BerlinEs gibt verschiedene Möglichkeiten, „Schattenjahre - die Rückkehr des politischen Liberalismus“ von Christian Lindner zu lesen. Wer die Perspektive des interessierten Beobachters einnimmt, der bekommt einen stellenweise ungewöhnlich offenen Einblick in die Mechanismen der Politik, wird nach der Buchlektüre aber auch den Menschen Christian Lindner besser kennengelernt haben.

So beschreibt der heutige FDP-Chef etwa wie er am Wahlabend 2013 unter der Dusche den Entschluss fasste weiter zu machen, obwohl sich bereits abzeichnete, dass die FDP es nicht mehr in den Bundestag schaffen würde. Seine Parteifreunde Wolfgang Kubicki, Hermann Otto Solms und Marco Buschmann überzeugte er davon, ihn dabei zu unterstützen.

In anderen Passagen wie den Rückblicken auf seine Kindheit menschelt es. Da ist Lindner als stark übergewichtiges Kind, das mit einer Radikaldiät innerhalb kürzester Zeit 30 Kilo abnimmt. Wohl nicht ganz ohne Hintergedanken wird der Profipolitiker Einblicke in dieses Exempel erster Willensstärke gegeben haben. Locker und an vielen Stellen sehr konkret beschreibt Lindner auszugsweise sein Leben. So eignet sich das Buch nicht nur zur Lektüre am Schreibtisch, sondern ebenso auf der heimischen Couch. Autor Lindner ist es dabei wichtig, dass er das Buch selbst geschrieben hat – keinesfalls selbstverständlich.

Eigenes Profil zeigen

Die andere Lesart ist die aus Sicht des Politikprofis. Jenen Lesern gibt Lindners Buch streckenweise sehr detaillierte Einblick, wie er die Partei wieder zurück in den Bundestag geführt hat, wie die Netzwerke geflochten sind und wer ihn stets unterstützt hat.

Was aber derzeit sicherlich der interessanteste Aspekt sein dürfte: Immer wieder tauchen Passagen auf, die Rückschlüsse auf den Verlauf der derzeitigen Verhandlungen für eine mögliche Regierungskoalition zwischen CDU, CSU, FDP und den Grünen ermöglichen.

Lindner betont beim Rückblick auf die Koalitionsverhandlungen die 2009 zur schwarz-gelben Koalition führten, immer wieder, wie wichtig dabei eine eigene Duftmarke beim Ergebnis gewesen wäre – doch die Chance wurde vertan. „Mehr Einfluss als zur Zeit der Regierungsbildung hat der kleine Partner jedenfalls zu keinem späteren Zeitpunkt. Danach würden alle Versuche, eigenes Profil zu zeigen, zum politischen Großkonflikt führen“, schreibt er. Prüfaufträge gehörten dagegen zur Kategorie „aus den Augen, aus dem Sinn“. Davon hatte es im Koalitionsvertrag 2009 eine stolze Anzahl gegeben.

Fehler der Vergangenheit

Die Lektüre des Buches zeigt auch noch einmal, dass Christian Lindner weder der CDU und insbesondere Bundeskanzlerin Angela Merkel, noch den Grünen völlig vertraut. Zwar entdeckt Lindner mit den Grünen im Bereich der Bürgerrechte durchaus einige Gemeinsamkeiten, bescheinigt ihnen aber auch eine „moralische Überheblichkeit“, und dass sie versuchen, mit Verboten, Gesetzen und Steuern anderen „ihre Vorstellungen vom guten Leben“ aufzudrängen.

Den Christdemokraten wirft er dagegen indirekt vor, mitverantwortlich für den Absturz der FDP zu sein. Die CDU habe die Liberalen „vom Kurs abgedrängt, unser zentrales Wahlversprechen wurde abgeräumt.“ So beurteilt Lindner ex post die Absage einer Steuerreform bei der zurückliegenden schwarz-gelben Koalition.



Fehler der Vergangenheit will er nicht noch einmal wiederholen. Es sei falsch gewesen, dass die FDP vieles schweigend zugelassen habe. „Ich habe mir geschworen: Das passiert mir nie wieder. Die Wähler erinnern sich noch jahrelang daran, dass die eigene Agenda verändert wurde, aber nicht daran, warum das geschah“, schreibt Lindner. „Die FDP will gestalten, sie ist fähig zum Kompromiss. Aber Fehler wie in den Jahren 2009 und 2010 dürfen sich nicht wiederholen.“

Denn: Es gebe eine Grenze, ab der die politische Politik an der Spitze ihre Glaubwürdigkeit verliert. Und der Autor zieht den einzig möglichen Schluss: „Wenn sie überschritten ist, dann ist es besser, von Bord zu gehen.“