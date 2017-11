 Buchtipp: Schattenjahre von Christian Lindner: „Das passiert mir nie wieder.“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Das passiert mir nie wieder.“

Lindner betont beim Rückblick auf die Koalitionsverhandlungen die 2009 zur schwarz-gelben Koalition führten, immer wieder, wie wichtig dabei eine eigene Duftmarke beim Ergebnis gewesen wäre – doch die Chance wurde vertan. „Mehr Einfluss als zur Zeit der Regierungsbildung hat der kleine Partner jedenfalls zu keinem späteren Zeitpunkt. Danach würden alle Versuche, eigenes Profil zu zeigen, zum politischen Großkonflikt führen“, schreibt er.

Prüfaufträge gehörten dagegen zur Kategorie „aus den Augen, aus dem Sinn“. Davon hatte es im Koalitionsvertrag 2009 eine stolze Anzahl gegeben. Lindner weist in dem Zusammenhang auch auf die Eile hin, mit der der Vertrag geschlossen wurde.

Die Lektüre des Buches zeigt auch noch einmal, dass Christian Lindner weder der CDU und insbesondere Bundeskanzlerin Angela Merkel, noch den Grünen übermäßig vertraut. Zwar entdeckt Lindner mit den Grünen im Bereich der Bürgerrechte durchaus einige Gemeinsamkeiten, bescheinigt ihnen aber auch eine „moralische Überheblichkeit“.

Bücher, TV, Streaming? – Diese Medien finden die Deutschen unverzichtbar Ein Leben ohne ... Nur wenige Erwachsene in Deutschland können sich ein Leben ohne Bücher oder Fernsehen vorstellen. Das ergab eine repräsentative Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur aus dem Januar 2016. Andere Unterhaltungsmedien hielten die Befragten dagegen eher für entbehrlich.

Bücher Nur eine Minderheit von 13 Prozent der Befragten findet gedruckte Bücher verzichtbar. Elektronische Bücher (zum Beispiel Kindle oder Tolino) halten 41 Prozent für verzichtbar.

Klassisches Fernsehen 14 Prozent der Befragten können sich ein Leben ohne das klassische Fernsehen vorstellen.

CDs Schon wesentlich mehr können sich vorstellen, auf Musik-CDs zu verzichten: Rund ein Fünftel (21 Prozent) der Befragten fand CDs verzichtbar. Hörbücher auf physischen Tonträgern wie CDs spielen für 46 Prozent keine allzu wichtige Rolle.

Kino Ein Leben ohne Kinobesuche ist für 23 Prozent vorstellbar.

DVDs Auf Spielfilme oder Serien von DVD würden 24 Prozent der Befragten verzichten.

Streaming Weniger wichtig finden die Erwachsene laut der YouGov-Umfrage Online-Videotheken. 38 Prozent könnten ohne das Streaming von Serien und Filmen (etwa via Netflix, Amazon, Maxdome, Watchever) leben, 40 Prozent ohne Musik-Streaming (zum Beispiel via Spotify oder Apple).

Unterscheidung nach Altersgruppen Eindeutig ist die Tendenz, wenn man nach den Altersgruppen schaut: So finden bei den 18- bis 24-Jährigen immerhin 21 Prozent das Fernsehen verzichtbar, bei den Menschen über 55 sind es dagegen nur 10 Prozent.

Film-Streaming finden dagegen die Leute ab 55 kaum relevant: 50 Prozent können darauf verzichten, wie sie angaben. Bei den Jüngeren (zwischen 18 und 24 Jahren) sind es dagegen nur 27 Prozent, die es missen könnten. In der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre sind es sogar nur 24 Prozent.

Den Christdemokraten wirft er dagegen indirekt vor, mitverantwortlich für den Absturz der FDP zu sein. Die CDU habe die Liberalen „vom Kurs abgedrängt, unser zentrales Wahlversprechen wurde abgeräumt.“ So beurteilt Lindner ex post die Absage einer Steuerreform bei der zurückliegenden schwarz-gelben Koalition.

Fehler der Vergangenheit will er nicht noch einmal wiederholen. Es sei falsch gewesen, dass die FDP vieles schweigend zugelassen habe. „Ich habe mir geschworen: Das passiert mir nie wieder. Die Wähler erinnern sich noch jahrelang daran, dass die eigene Agenda verändert wurde, aber nicht daran, warum das geschah“, schreibt Lindner. „Die FDP will gestalten, sie ist fähig zum Kompromiss. Aber Fehler wie in den Jahren 2009 und 2010 dürfen sich nicht wiederholen.“

Denn: Es gebe eine Grenze, ab der die politische Politik an der Spitze ihre Glaubwürdigkeit verliert. Und der Autor zieht den einzig möglichen Schluss: „Wenn sie überschritten ist, dann ist es besser, von Bord zu gehen.“