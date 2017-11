 Buchtipp: Schattenjahre von Christian Lindner: „Das passiert mir nie wieder“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Christian Lindner Mehr Einfluss als zur Zeit der Regierungsbildung habe der kleine Partner zu keinem späteren Zeitpunkt. (Foto: Reuters)

BerlinEs gibt verschiedene Möglichkeiten, „Schattenjahre“ von Christian Lindner zu lesen. Wer die Perspektive des interessierten Beobachters einnimmt, der bekommt einen stellenweise ungewöhnlich offenen Einblick in die Mechanismen der Politik, wird nach der Buchlektüre aber auch den Menschen Christian Lindner besser kennengelernt haben.

So beschreibt der heutige FDP-Chef etwa wie er am Wahlabend 2013 unter der Dusche den Entschluss fasste weiter zu machen, obwohl sich bereits abzeichnete, dass die FDP es nicht mehr in den Bundestag schaffen würde. Seine Parteifreunde Wolfgang Kubicki, Hermann Otto Solms und Marco Buschmann überzeugte er davon, ihn dabei zu unterstützen.

In anderen Passagen wie den Rückblicken auf seine Kindheit menschelt es. Da ist Lindner als stark übergewichtiges Kind, das mit einer Radikaldiät innerhalb kürzester Zeit 30 Kilo abnimmt. Wohl nicht ganz ohne Hintergedanken wird der Profipolitiker Einblicke in dieses Exempel erster Willensstärke gegeben haben.

Das ist Christian Lindner Heimat Christian Lindners Heimat ist das Bergische Land. Geboren wurde er am 7. Januar 1979 in Wuppertal, aufgewachsen ist er in Wermelskirchen.

Studium Der Wermelskirchener studierte Politikwissenschaft, Öffentliches Recht und Philosophie an der Rheinischen Friedrich‐Wilhelms‐Universität Bonn und schloss sein Studium 2006 mit einem Magister Artium ab. In seiner Magisterarbeit am Institut für politische Wissenschaft beschäftigte er sich mit dem Thema „Steuerwettbewerb und Finanzausgleich. Kann die Finanzverfassung reformiert werden?“. Anschließend begann er mit der Abfassung seiner Dissertation, die er aufgrund seiner politischen Tätigkeit aber bisher nicht abgeschlossen hat.

Beruflicher Start Von 1997 bis 2004 war Lindner Inhaber einer Werbeagentur sowie Mitgründer eines Internet‐Unternehmens. In dieser Zeit gab er zwei Fachbücher heraus.

Politischer Werdegang Mit 16 trat er der FDP bei. Von 1996 bis 1998 war er Landesvorsitzender der Liberalen Schüler NRW und Vorstandsmitglied der Jungen Liberalen NRW.

Gestalter in Düsseldorf Seit 1998 ist Linder Mitglied des NRW-Landesvorstandes der FDP. Von 2000 bis 2009 war er Abgeordneter des nordrhein‐westfälischen Landtags, wo er die Themen Generationen, Familie, Integration sowie Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie verantwortete, seit 2005 als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Von 2004 bis April 2010 war Lindner zugleich Generalsekretär des FDP‐Landesverbandes Nordrhein‐Westfalen.

Von Düsseldorf nach Berlin 2009 wechselte Lindner in den Deutschen Bundestag und wurde zum Generalsekretär seiner Partei berufen. Dieses Amt gab er im Dezember 2011 zurück. Sein Bundestagsmandat gab er im Zuge der NRW‐Landtagswahl im Juli 2012 auf.

An die Spitze der FDP Lindner ist seit der Landtagswahl im Mai 2012 Mitglied des Landtages (Rheinisch-Bergischer Kreis) sowie Vorsitzender der Landtagsfraktion und des Landesverbandes der FDP in Nordrhein‐Westfalen. Nach einer historischen Zäsur für die FDP bei der Bundestagswahl 2013 wurde er am 7. Dezember des selben Jahres zum Bundesvorsitzenden der FDP gewählt.

Privates Lindner ist seit August 2011 mit der „Zeit“-Journalistin Dagmar Rosenfeld-Lindner verheiratet.

Locker und an vielen Stellen sehr konkret beschreibt Lindner auszugsweise sein Leben. So eignet sich das Buch nicht nur zur Lektüre am Schreibtisch, sondern ebenso auf der heimischen Couch. Autor Lindner ist es dabei wichtig, dass er das Buch selbst geschrieben hat – keinesfalls selbstverständlich.

Die andere Lesart ist die aus Sicht des Politikprofis. Jenen Lesern gibt Lindners Buch streckenweise sehr detailliert Einblick, wie er die Partei wieder zurück in den Bundestag geführt hat, wer seine Freunde in der Partei sind, mit wem er nicht kann, und wer ihm was zu verdanken hat.

Was aber derzeit sicherlich der interessanteste Aspekt sein dürfte: Immer wieder tauchen Passagen auf, aus denen die dem Leser Rückschlüsse auf den Verlauf der derzeitigen Verhandlungen für eine mögliche Regierungskoalition zwischen CDU, CSU, FDP und den Grünen ermöglichen.