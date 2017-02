DüsseldorfNeben zu schwachen Händetrocknern und den Gratis-Sandwiches bei Eurowings zählen schlechte Vorträge zu den großen Menschheitsgeißeln des 21. Jahrhunderts. Tag für Tag verplempern Millionen von Menschen wertvolle Lebenszeit in Konferenzräumen und lauschen Rednern, die entweder keine Ahnung haben, was sie eigentlich sagen wollen.

Oder keine Ahnung haben, wie sie ihre Botschaft dem Publikum vermitteln können. Unzählige Bücher über besseres Präsentieren konnten daran nichts ändern. Warum noch eines? Nun, zunächst einmal weil dieser Ratgeber direkt aus dem Vatikan der Rhetorik kommt.

Die Ted-Konferenz (die Abkürzung steht für „Technology, Entertainment, Design“) hat sich innerhalb von drei Jahrzehnten zu einem der weltweit wichtigsten Foren für den interdisziplinären Austausch von Ideen entwickelt.

Zur jährlichen Hauptkonferenz, ursprünglich in Monterrey, inzwischen in Vancouver abgehalten, sind unzählige Ableger rund um den Globus hinzugekommen. Zu den Markenzeichen der Ted-Konferenz gehört die Redezeitbegrenzung auf 18 Minuten und der große Wert, den die Veranstalter auf packende, innovative Vortragsweise legen. Überspitzt gesagt: Ein guter Ted-Vortrag darf alles, nur nicht langweilen.

Wie sich dieses Ziel einlösen lässt, beschreibt Chris Anderson in seinem Buch "Ted Talks: Die Kunst der öffentlichen Rede. Das offizielle Handbuch". Der Journalist und Medienunternehmer hat die Marke Ted 2002 gekauft und führt seitdem das Konferenzgeschäft. Er beginnt sein Werk mit der trivialsten und zugleich schwierigsten Regel: Ein guter Vortrag braucht eine Idee. Eine Botschaft, die man dem Publikum mitteilen möchte. „Form ohne Inhalt ist unerträglich“, urteilt Anderson.

Klingt selbstverständlich, und doch wird in unzähligen Fällen gegen diese Regel verstoßen. Viel zu häufig wird einfach nur ein Thema abgearbeitet: „Müller, nach der Kaffeepause hätten sie dann zehn Minuten zum Forecast DACH“. Statt einfach nur Zahlen von überquellenden Powerpoint-Charts abzulesen, sollte sich Müller nun zunächst einmal überlegen, welche Botschaft er mit den Zahlen senden will.

Neben der fehlenden Idee gibt es laut Anderson noch vier weitere Wege, um einen Vortrag zu vermasseln, sei es auf einer Ted-Konferenz oder bei jeder anderen Veranstaltung. Erstens: Eine allzu platte Verkaufsmasche, um das Publikum für das eigene Produkt zu gewinnen; zweitens: mangelnde Vorbereitung, die sich als Genialität tarnt und zuverlässig in zusammenhanglosem Geschwafel endet. Drittens: Langeweile durch nichtssagende Betriebsinterna („Damals, im Jahr 2005, haben wir in Dallas hier in diesem Gebäude eine neue Abteilung aufgebaut..“); und viertens schließlich das, was Anderson „Inspirationsmasche“ nennt: Eine Überdosis dessen, was manch guten Ted-Vortrag tatsächlich ausmacht: Zu viel Gerede von Träumen, die man gemeinsam wahr werden lassen kann, wenn man nur an sie glaubt, gepaart mit ergreifenden Anekdoten aus der eigenen Kindheit.

Ausgehend von diesen rhetorischen Todsünden steigt Anderson hinab in die Details, die einen ordentlichen Vortrag zu einem exzellenten machen: Was auf ein Power-Point-Slide gehört und was nicht (bloß nicht zu viele Fakten), ob Ablesen oder frei Sprechen besser ist (lieber gut ablesen als schlecht frei sprechen).

Anderson bricht eine Lanze für das stupide Auswendiglernen und verrät dramaturgische Kniffe, mit denen sich Vorträgen eine schlüssige Struktur geben lässt. Das alles illustriert mit kurzweiligen Beispielen aus gelungenen wie missratenen (dann aber gnädig anonymisierten) Ted-Talks.

Gibt es solch ein unterhaltsames und zugleich hilfreiches Buch eigentlich auch über die richtige Sandwich-Zubereitung?