Vor rund einer Million Zuschauern startete am 1. Juli 2017 die Tour de France in Düsseldorf. Tony Martin träumt vom ersten Gelben Trikot, Chris Froome vom Gesamtsieg. Was das dreiwöchige Spektakel den Fahrern finanziell einbringen könnte.

Quelle: Procycling, Offizielles Programm-Magazin Tour de France 2017