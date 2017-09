 Buchtipps zur Türkei: Das Land am Bosporus verstehen

Schiffsanlegestelle in Istanbul Die Spaltung der Gesellschaft bestimmt das politische Geschehen. (Foto: picture alliance / SZ Photo)

IstanbulEr sieht sich als Archetyp deutsch-türkischer Freundschaft – der Autor Hasan Çobanlı. Seine Mutter: Urenkelin eines deutschen Grafen. Der Vater: Spross einer türkischen Generalsfamilie, der gleich mit mehreren deutschen Kaisern Freundschaftsverträge aushandelte. „Freunde, Waffenbrüder, Tradition“. Mit diesen Schlagworten beschreibt Çobanlı seinen Stammbaum.

Das sind wohl kaum die Stichworte, die die Mehrheit der Deutschen wählen würde, um die derzeitige deutsch-türkische Freundschaft zu beschreiben. Viel eher fallen Worte wie „Nazivergleiche, Reisehinweise, Misstrauen“. Viele Deutsche äußern sich erstaunt darüber, dass sie ihr einstiges Lieblingsreiseland, die Türkei, kaum wieder erkennen.

Türkei sollte Modellstaat werden

So herrscht Erklärungsbedarf. Anlässlich der diesjährigen Buchmesse haben sich dem gleich mehrere Autoren angenommen – Hasan Çobanlı ist einer von ihnen. In seinem und anderen Sachbüchern wird versucht, die tiefe gesellschaftliche Spaltung der Türkei zu erklären – Nationalisten, Islamisten, Kurden, Liberale. Leider dominiert in der Literatur eine äußerst subjektive Sichtweise, die den Leser bei seiner Suche nach Erklärungen nicht weiter bringt.

Im Mittelpunkt vieler Bücher steht einer: Recep Tayyip Erdoğan. Der Mann, dessen politische Karriere unter den nationalistischen Islamkräften in der Studentenpolitik der 1970er Jahre begonnen hat. Eine turbulente und prägende Zeit für den Sohn erzkonservativer Eltern aus dem Arbeitermilieu: Linke und rechte Gruppen bekämpften sich blutig im ganzen Land. Dabei wurde der politische Islam – wohl eher unbeabsichtigt – von den neoliberalen ökonomischen Maßnahmen nach dem 1980 erfolgten Militärputsch unterstützt. Fast unbemerkt stieg Erdoğan durch die Reihen der Politik auf. 2003 gelang ihm bei den Wahlen ein Erdrutschsieg.

Hier beginnt das Buch von Soner Çağaptay. In „The new Sultan: Erdogan and the crisis of modern Turkey“ nimmt der Politikwissenschaftler eine wohltuend objektivere Haltung ein, als es die Titelschlagworte zunächst vermuten lassen. Nüchtern erinnert er an die frühen Jahre der AKP, in denen viele Optimisten, zu denen sich auch der Autor zählt, die Verpflichtung gegenüber dem EU-Beitrittsangebot der Türkei betonten und sich gleichzeitig dafür einsetzten, den politischen Einfluss des Militärs, der „säkularen Elite“, zu schmälern. Çağaptay führt aus, dass damalige Führungsfiguren der Partei vor allem Mitte-Rechts-Politiker waren, die von Liberalen unterstützt wurden. Viele von ihnen hofften darauf, dass sich die Türkei zum Modellstaat für den Nahen Osten entwickeln würde.

Immer nur die Sicht des Westens

Doch es kam anders. Dem Autoren und Leiter der Forschungsprogramms Türkei am Washingtoner Institut für Nahoststudien gelingt es zumindest in Konturen, die vielen Wendungen von Erdoğans Zeit im Amt zu beschreiben. Dazu zählt auch Erdoğans zunächst enges Bündnis und schließlich radikaler Bruch mit dem Netzwerk des islamischen Predigers Fethullah Gülen, der in weiten Teilen der türkischen Gesellschaft für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich gemacht wird. Çağaptay geht dabei mit beiden Seiten hart ins Gericht und beschreibt ihren Zusammenstoß als „rohen Machtkampf“. Der Autor bleibt analytisch und verfällt nicht der selbstgerechten Rhetorik beider Seiten.

Der Politikwissenschaftler kommt zu dem Fazit, dass Erdoğan bislang jeden kurzfristigen Rückschlag dafür nutzen konnte, seine Macht langfristig zu festigen. Dazu zähle auch der Bruch mit Gülen, der zwischenzeitlich weite Teile des türkischen Staatsapparats infiltriert hatte. Erdoğans Selbstdarstellung als Opfer steigere dabei nur seine Popularität. „Erdoğans größte Stärke als Politiker und größte Schwäche als Bürger ist, dass er sich trotz seiner Kontrolle über das Land so fühlt, als sei er immer noch ein Außenseiter.“

Europas Optionen im Umgang mit der Türkei Todesstrafe? Falls der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Todesstrafe in seinem Land wieder einführt, würde er damit wohl mehrere Türen Richtung Europa zuschlagen. Als die „röteste aller roten Linien“ bezeichnet jedenfalls die EU-Kommission nach dem umstrittenen Referendum in der Türkei die von Erdogan angekündigte Rückkehr zur Todesstrafe. Aber auch der anvisierte Umbau des Staates nach dem Volksentscheid über die Änderung der türkischen Verfassung stößt in Brüssel auf deutliche Kritik. Um Erdogan von seinem Kurs abzubringen, hat die EU einige wenige Druck- und Lockmittel, die sich vornehmlich im wirtschaftlichen Bereich finden.

Zollunion Als einer der wirkungsvollsten Hebel könnte sich für die EU die Erweiterung der Zollunion erweisen. Die Mitgliedsländer haben noch immer nicht darüber entschieden, ob die EU-Kommission ein Mandat erhalten soll, mit der türkischen Regierung über eine Vertiefung der seit 20 Jahren bestehenden Union zu verhandeln. Die Brüsseler Behörde hatte um das Mandat Ende 2016 gebeten und zu dem Zeitpunkt mit einer Zunahme der Exporte Richtung Bosporus um 27 Milliarden Euro gerechnet. Die Türkei könnte mehr Waren im Wert von fünf Milliarden Euro in die Staatengemeinschaft einführen. Die Regierung in Ankara, die ihr Land in wirtschaftlich schwerem Fahrwasser sieht, hat mehrmals die Bedeutung einer erweiterten Zollunion betont. Diese Erweiterung wird einem EU-Vertreter zufolge im Rahmen des EU-Beitrittsprozesses der Türkei behandelt: „Sobald das Mandat gegeben ist, wird es im Kontext der Beitrittsgespräche Beratungen geben, bevor die EU-Kommission die Verhandlungen mit der Türkei aufnehmen kann.“ Das heißt: Scheitern die EU-Beitrittsgepräche endgültig – etwa durch die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei – dürfte auch die Erweiterung der Zollunion vom Tisch sein. Die Grünen-Abgeordnete Ska Keller fordert, das Thema schon jetzt ruhen zu lassen: „Verhandlungen über die Modernisierung der Zollunion dürfen erst geführt werden, wenn Erdogan unter Beweis gestellt hat, dass er bereit ist, Zugeständnisse zu machen und zur Demokratie zurückzukehren.“

Beitrittsgespräche Das EU-Parlament verlangte zudem schon im November in einer – für die Mitgliedsländer nicht bindenden – Resolution, die seit 2005 laufenden Beitrittsgespräche mit der Türkei auf Eis zu legen. Bisher hat sich der Forderung von den 28 EU-Staaten nur Österreich angeschlossen. Mit dem Referendum könnte sich das aber ändern, denn einem anderen EU-Vertreter zufolge dürfte die Art des von Erdogan angestrebten Präsidialsystems den Ansprüchen der EU nach demokratischen Normen nicht genügen. Die EU-Außenminister werden das Thema Türkei voraussichtlich bei ihrem informellen Treffen am 28. April in Malta beraten. Die konkreten EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei kommen schon lange Zeit nicht vom Fleck. EU-Politiker argumentieren jedoch, dass ein offizieller Abbruch die Türkei noch weiter von Europa entfernen würde. Zudem hat die EU auch in diesem Fall – wie bei der Zollunion – einen finanziellen Hebel, indem sie der Türkei als Vorbereitungshilfe für einen EU-Beitritt von 2014 bis 2020 rund 4,5 Milliarden Euro zukommen lässt.

Flüchtlingsvereinbarung Um Geld geht es auch bei der Flüchtlingsvereinbarung zwischen den EU-Staaten und der Türkei. Allerdings fließen die im März 2016 zugesagten drei Milliarden Euro der EU nicht an die Regierung in Ankara, sondern in konkrete Projekte zur besseren Unterbringung von vornehmlich syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen. Bisher wurden rund 790 Millionen Euro von der EU überwiesen. Für Aufregung sorgen immer wieder Drohungen türkischer Politiker, die zwischen den EU-Staaten und der Türkei geschlossene Vereinbarung über die Rückführung von Flüchtlingen aufzukündigen. Bislang ist es bei diesen Drohungen geblieben. Für die Türkei könnte eine solche Maßnahme zudem nach hinten losgehen, denn die EU hat mittlerweile den Schutz ihrer Außengrenzen verstärkt. So könnten Migranten, die durch die Aussicht auf eine Weiterreise nach Europa angezogen würden, in der Türkei stranden. Viele Migranten dürfte zudem die Tatsache abschrecken, dass sie durch die schärferen Grenzkontrollen der Balkanländer, Österreichs und Deutschlands vermutlich in Griechenland oder Bulgarien festsäßen, selbst wenn sie in der Türkei durchgewunken würden.

Nato Noch weniger rütteln wollen die EU-Staaten an der Nato-Mitgliedschaft der Türkei. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat den Grund dafür bereits genannt: Europa will die Türkei nicht in die Arme der Moskauer Regierung treiben. Das war bereits die Maxime der Nato-Verbündeten, als in den 1980er-Jahren eine Militärdiktatur in Ankara herrschte. Die Türkei spielt unter anderem wegen ihrer strategischen Lage und der Größe ihres Militärs eine zu wichtige Rolle für die Allianz. Ohnehin zieht für die Nato-Staaten, die sich formal die Achtung demokratischer Werte auf die Fahnen geschrieben haben, das Argument der Todesstrafe nicht: Denn diese wird auch im größten Nato-Land, den USA, praktiziert.

Und heute? Der türkische Ministerpräsident habe in seinem politischen Wirken einen Punkt erreicht, an dem jedes unglückliche Ereignis als die Arbeit dunkler Kräfte gebrandmarkt werde, beschreibt Çağaptay. Der Autor weiß, wie Erdoğan in diesem Zusammenhang mit der Opposition spielt und beschreibt, wie heute „die Kluft zwischen verschiedenen Gruppen in der türkischen Opposition breiter sein kann als die Lücken zwischen Erdoğan und seinen direkten Gegnern“. Der Präsident selbst habe diese Spaltungen geschickt ausgenutzt und verschärft. Das Buch liefert demnach auch eine kraftvolle Antwort auf die Frage, warum es bislang keiner Oppositionsgruppierung gelungen ist, sich Erdoğan entgegen zu stellen.

Verachtung für die "schwarzen Türken"

Weniger neutral in seiner Perspektive ist dagegen das Buch „Erdoğanistan“ von Hasan Çobanlı. Das erklärt sich bereits aus der persönlichen Geschichte des Autors, der seit Erdoğans Aufstieg zur Zielscheibe geworden ist. Für Çobanlı ist der säkulare Staatsgründer Atatürk ein „väterlicher Popstar“, nicht zuletzt aber vor allem „Co-Kommandant meines Großvaters“. Die anderen? Das sind die schwarzen Türken: Aus Sicht Çobanlıs sind das Ungebildete aus Anatolien, die kaum etwas haben als ihre Religion. Und die sind jetzt an der Macht.

Dass Çobanlı die „schwarzen Türken“ allgemein verachtet, zeigt sich auch an seiner Charakterisierung des klassischen AKP-Wählers: „So erkennt man den religiös-konservativen, chauvinistischen Türken egal welchen Alters auch an seinen Verhaltensweisen im Alltag – etwa daran, wie er eine Kellnerin nicht ansieht, während er Essen und Trinken ordert. . . an seinem rücksichtslosen Fahrstil . . . ja schon daran, dass er besonders breitbeinig im Caféhaus sitzt.“

Haftbedingungen in der Türkei Polizeigewahrsam Vor einem Gerichtsprozess kann ein Verdächtiger im derzeit geltenden Ausnahmezustand in der Türkei maximal 14 Tage im Polizeigewahrsam festgehalten werden. Dann muss er freigelassen oder in Untersuchungshaft genommen werden. Die Untersuchungshaft verhängt ein Haftrichter auf Antrag eines Staatsanwalts.

Untersuchungshaft Im Jahr 2014 wurde die Dauer der U-Haft in der Türkei bei einer Reform auf maximal fünf Jahre begrenzt . Davor konnten Untersuchungshäftlinge zehn Jahre festgehalten werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte nach der Reform, dass auch fünf Jahre „akzeptable Menschenrechtsnormen überschreiten“. Zum Vergleich: In Deutschland dauert die U-Haft grundsätzlich nicht mehr als sechs Monate.

Freilassung Die Gefängnisse in der Türkei sind derzeit übervoll. Nach dem Putschversuch vom Juli 2016 wurden Zehntausende Menschen unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft genommen. Gegen die Verhängung von Untersuchungshaft kann Einspruch erhoben werden. Im Falle des Chefredakteurs der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“, Can Dündar, und seines Ankara-Büroleiters Erdem Gül verfügte das Verfassungsgericht deren Freilassung aus der Untersuchungshaft.

Das dürfte wohl kaum auf alle AKP-Wähler zutreffen, spiegelt aber besonders deutlich die tiefe Abneigung des Autors wieder. Es zeigt sich: Für die Spaltung der Gesellschaft, die der AKP so oft vorgeworfen wird, sind beide Seiten gleichermaßen verantwortlich. Mit Pamphleten wie dem von Çobanlı wird die Vorstellung des gesellschaftlichen Lagerdenkens in der Türkei beim deutschsprachigen Leser eher noch verstärkt.

Dabei ist der Autor in der deutschen Medienszene kein Unbekannter. Der Journalist hat für nahezu alle größeren Verlagshäuser im Land gearbeitet und sorgte mit seinem Roman „Der halbe Mond“, einer hundertjährige Familiensaga, für Gesprächsstoff in den Feuilletons. In seinem Sachbuch „Erdoğanistan“ spannt er leider den Bogen nicht sehr weit – der Titel gibt die Marschrichtung vor.

Ganz ähnlich fallen die Betrachtungen im Buch „Krisenstaat Türkei“ aus. Autor ist Hasnain Kazim, Spiegel-Online-Redakteur, der mehrere Jahre als Türkeikorrespondent des Nachrichtenmagazins gearbeitet hat.

Zwar verspricht das Buch einen Blick hinter die Kulissen, kommt aber eher wie eine Aneinanderreihung bisher veröffentlichter Artikel rüber. Selten gibt es eine Einordnung, die sich von der alltäglichen Berichterstattung über das Land abhebt. Schreibt Kazim etwa, dass ihm schnell klar geworden sei, dass Staatschef Erdoğan einen „Gegenentwurf zu Atatürk“ plane, bleiben viele Fragen offen. Erdoğans Aufstieg vom Hafenjungen zum mächtigsten Mann des Landes sei eindrucksvoll, doch er hätte die „Position nutzen können, die Türkei weiter zu demokratisieren“, schreibt Kazim. Das muss nicht falsch sein. Die These wird allerdings nicht eingeordnet. es mangelt wie an vielen anderen Stellen an Analyse und Tiefgang.

Immer aus der Sicht des Westens

Zumindest in der deutschsprachigen Literatur wird die Türkei fast immer aus Sicht des Westens beschrieben. Das ist verständlich, aber auch einfach. Der ewige innertürkische Konflikt zwischen Säkularen und Konservativen wird dabei eher befeuert als erklärt, wenn etwa Hasan Çobanlı schreibt: „Jetzt hat sich (…) Erdoğanistan etabliert, der Staat, der sich anmaßt, den Bürgern ihre Bedürfnisse zu diktieren.“

Beide deutschsprachigen Autoren scheitern an dem Perspektivwechsel, der bei der Lektüre des Buches von Çağaptay das Gefühl vermittelt, das Phänomen Erdoğan und die Folgen seiner Politik endlich einmal aus einer neutralen Perspektive erklärt zu bekommen.