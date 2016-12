Alle Wege führen nach Rom – buchstäblich

Wie spielt sich das im sechsten Teil? Überragend. Die Kritiker loben Civ6 in den Himmel, und sie haben Recht. Die jahrelange Entwicklungszeit hat dem Spiel gut getan. Das Hexaraster des Vorgängers wurde übernommen, das Spielfeld bleibt also in Sechsecke statt in Quadrate unterteilt. Das erlaubt zusammenhänge Städteflächen und militärische Features wie Flankenangriffe. Die Grafik wurde stark verbessert und fordert auch halbwegs moderne Systeme schon ein wenig heraus. Dafür sieht Civ6 einfach rundum gut aus. Und es klingt gut. US-Komponist Christopher Tin nahm sich des Soundtracks an, mit dem epischen Titelthema „Sogno di Volare“ setzt er perfekt die Tonart für die im Spiel folgenden Abenteuer. Den Erzähler gibt im Original Schauspieler Sean Bean, was trotz guter Synchronisation in der deutschen Fassung an Charme verliert.

Für alte Hasen ist vor allem die Ansicht der einzelnen Städte gewöhnungsbedürftig. Hier werden nicht mehr blind Erweiterungen wie Aquädukte und Fabriken errichtet, sie müssen im Stadtgebiet platziert werden. Angrenzende Felder beeinflussen sich gegenseitig, so gedeiht etwa der Tempelbezirk in der Nähe von Bergen oder Naturwundern besonders gut. Etwa dem Great Barrier Reef oder den Mount Everest, die es zu entdecken gilt. Die Landkarte zeigte dabei immer nur den letzten Stand an, den einer der eigenen Späher vermerkt hat. Die Städte wachsen mit steigender Einwohnerzahl und Kultureinfluss in der Fläche. So ist es auch möglich, dass eine Stadt, die nicht direkt an der Küste liegt, nach einigen Jahrhunderten plötzlich Zugang zu einem Seehafen bekommt.

Spezialbezirke, Fähigkeiten und Einheiten unterscheiden sich je nach gewählter Zivilisation. Die können erstmals nicht personalisiert werden, weder Spielernamen noch Bezeichnungen und nicht einmal Städtenamen. Die Startboni werden nicht mehr zu Spielbeginn zufällig verteilt werden, sondern fix vergeben. Das ist zugegeben etwas enttäuschend, angesichts der animierten Avatare der Herrscher und der künstlichen Intelligenz dahinter aber nicht anders zu lösen.

Als Kaiser Trajan der Römer profitiere ich so im Spiel davon, dass ich in Form der Legion früh eine starke militärische Einheit erschaffen kann. Außerdem führen buchstäblich alle Wege nach Rom. Straßen werden entweder mühsam von Militärpionieren errichtet, weitaus lebensnäher ist aber, dass Straßen automatisch dort entstehen, wo Handelskarawanen zwischen Städten verkehren. Bei den Römern wird jede neue Stadt ebenso automatisch mit Rom verbunden. Zudem erhält man als Spieler statt des Aquädukts den Bad-Bezirk, der mehr Annehmlichkeiten und Gesundheit bringt.

Ging es früher noch darum, möglichst viele Nahrungs- und Industrieressourcen zu sammeln, müssen bei Civ6 gleich mehrere Bedürfnisse gestillt werden. Die Menschen verlangen nach Sicherheit, Luxus, Unterhaltung und Wohnraum. Letztlich sogar nach Freizeit und Tourismus. Auch so ist inzwischen ein kultureller Sieg möglich: man zieht die meisten Fernreisenden an. Dabei helfen nicht zuletzt von der Zivilisation hervorgebrachte Künstler und Kunstwerke sowie archäologische Ausgrabungen. Ach ja, den Broadway können sie auch bauen.

Ich selbst war von der Komplexität ein wenig erschlagen. Das Spiel nimmt einen aber gut an die Hand, das Tutorial ist hilfreich, das Tempo lässt sich anpassen. So muss man erst einmal lernen, dass man innerhalb der verschiedenen Regierungsformen, die man mit der Zeit erforscht, ganz eigene Schwerpunkte setzen kann. Als Chef der kommunistischen Regierung Roms etwa lasse ich freie Wahlen und Handel zu, behalte mir aber das Recht der Generalmobilmachung vor – wenn Brasilien mal wieder nicht mit meiner Vorreiterrolle einverstanden sein sollte.

Die künstliche Intelligenz der Staatsoberhäupter ist einer der großen Anreize des Spiels. Jeder Herrscher etwa besitzt eine Charaktereigenschaft, die bekannt ist. Gandhi etwa, der niemals von sich aus einer anderen Zivilisation den Krieg erklären würde. Mein alter Erzrivale, irgendwie lost mir der Computer seit 20 Jahren immer wieder den Nobelpreisträger als Gegner zu, hat aber noch eine versteckte Agenda: Wenn er Nuklearwaffen besitzt, wird er nicht zögern, die auch einzusetzen. Es sind derlei Wendungen, die es reizvoll machen, das Spiel immer wieder mit anderen Gegnern anzugehen. Apropos Krieg: Für den braucht man in Civ6 gute Gründe, sonst traut einem die Weltgemeinschaft keinen Meter mehr über den Weg und bricht alle Beziehungen ab. Über diplomatische Beziehungen oder Spionage kann man dabei viel über die anderen Staatsoberhäupter lernen. Etwa, was sie glücklich macht und wie man vielleicht sogar zu Verbündeten wird.