Tausche Mata Hari gegen Pferd

Pazifisten haben es, und auch da ist das Spiel unangenehm lebensnah, nicht einfach. Als Spieler kann man immer den Fokus auf Forschung und Kultur legen, wer aber seine Grenzen nicht mit einem stehenden Heer zu verteidigen weiß, der wird von der Landkarte gefegt. Das muss nicht einmal der böse Nachbar sein, eine konstante Bedrohung sind hier die neutralen Barbaren. Die bleiben technisch immer auf der Höhe der Zeit und setzen von Dörfern aus zu Raubzügen an. Sie plündern, töten, entführen Zivilisten – ja, Civilization hat auf diesem Weg sogar den internationalen Terrorismus implementiert.

Und so kommt es, dass ich liebsten im heimischen Rom in der Therme meinen Wein versaufen würde, während ich mir von den besten Komponisten meiner Zeit Konzerte geben lasse. Doch einfach nur im Reichtum aalen lässt das Spiel nicht zu. Besagte Barbaren verwüsten, wenn man sie lässt, ganze Landstriche, destabilisieren Regierungen, überrennen befreundete Stadtstaaten. Und so finde ich sich am anderen Ende der Welt im Kampf gegen gut bewaffnete Paramilitärs wieder, während Mahatma Gandhi mich anschreit, ich solle gefälligst meine Truppen von seiner Grenze zurückziehen. Undank ist der Welten Lohn. Zum Ausgleich schicke ich ihm einige Apostel meiner selbstgegründeten Religion entgegen um einigen seiner Städte den Taoismus auszumerzen. Und irgendwie fühle ich mich zwischen Außenhandelsüberschuss, BIP und unverstandener Weltmacht immer mehr wie die USA. Vielleicht auch, weil Admiral Nimitz mit meiner Flotte in der Südsee jagt auf Piraten macht.

Die Religionskriege sind eine der perfidesten Features im aktuellen Civ. Denn militärische Angriffe auf Missionare gelten als Kriegsakt. Dafür liefern sich Apostel nicht nur Duelle um die Bevölkerung, sondern auch gegeneinander. Auch hier gilt: Selbst, wenn man mit Kirche nichts am Hut hat, so muss man sich die Inquisition vom Leib halten – und sei es mit diplomatischem Protest.

Das Spiel zwingt einen auch zu Weltoffenheit: Wer sich einigelt und nicht mit anderen Zivilisationen handelt, kommt schwer vom Fleck. So können, wenn man nicht verdammtes Glück mit seinen Bodenschätzen hat, strategische Ressourcen oft von anderen Nationen ertauscht werden. Das geht übrigens auch gegen gefangengenommene Spione: tausche Mata Hari gegen Pferd. Die Rohstoffe tauchen überwiegend erst auf, wenn man die entsprechende Technologie dazu erforscht hat. Ob man sein Wohnviertel auf einer Ölquelle gebaut hat, erfährt man so manchmal einfach 1000 Jahre zu spät.

Nach einigen Durchgängen steht fest: Entwickler Firaxis und Publisher 2K haben mit Civilization 6 wieder einen echten Zeitfresser geschaffen. Und auch als militanter Fan von Civ2 als bestem Teil der Serie habe ich mich vom Gesamtpaket überzeugen lassen. Die Stärke des Spielprinzips liegt darin, dass es dem Spieler keine Geschichte erzählt, sondern ihn Geschichte schreiben lässt. Mit Rom den Mars besiedeln? Kein Problem. Mit den Azteken Spanien erobern? Möglich.

Die größte Leistung des Spiels bleibt aber, dass es einem vor Augen führt, wie schwierig es ist, den Frieden zu bewahren. Wer sich einmal dabei ertappt hat, Angriffspläne auf die verbündeten Norweger zu schmieden, weil die auf einer Uranquelle sitzen, erfährt viel über das kriegerische Wesen der Menschheit. Und so spiegelt man sich in der Spielereihe auch immer selbst wider. Lässt man sich in einen Krieg zwingen? Behält man die Geduld mit den spionierenden, provozierenden, sabotierenden Nachbarn, weil man es als sinnlos erachtet, deswegen Blut zu vergießen? Nutzt man seinen Einfluss auf die Vereinten Nationen, um Atomwaffen zu verbieten, obwohl man auf einem ganzen Arsenal davon sitzt? Die Beantwortung dieser Fragen, die ewig neuen Welten und Gegner und die fortwährende Suche nach der richtigen Strategie sorgen auch diesmal dafür, dass es wieder und wieder heißt: Just one more turn.