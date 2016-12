Zwischen Martin Luther- und Kriminalromanen

Die Krimifreunde treffen wieder alte Bekannte - selbstverständlich auch an den gängigen Schauplätzen Venedig und im Périgord. Donna Leon lässt Commissario Brunetti in „Stille Wasser“ seinen 26. Fall lösen. Bruno, Chef de police, wird in „Grand Prix“ von Martin Walker (ebenfalls Diogenes) mit seinem neunten Fall betraut. Auch die regionalen Krimischreiber bleiben ihren Lesern treu, darunter Jörg Maurer mit seinem neuen Alpenkrimi „Im Grab schaust du nach oben“ und Klaus-Peter Wolf mit „Ostfriesentod“.

Posthum werden der Italiener Umberto Eco (1932-2016) und der Ungar Peter Esterhazy (1950-2016) mit Neuerscheinungen auf dem deutschen Markt geehrt. „Pape Satàn“ von Eco mit dem Untertitel „Chroniken einer flüssigen Gesellschaft oder Die Kunst, diese Welt zu ertragen“ ist nach Angaben von Hanser ein letztes Geschenk an seine Leser. Von Esterhazy, der an Krebs gestorben ist, erscheint im selben Verlag dessen „Bauspeicheldrüsentagebuch“.

Und dann wären neben vielen anderen Jahrestagen noch die Reformation und Martin Luther. Zum Reformator und seiner Zeit sind bereits im Jahr vor dem 500. Jubiläum am 31. Oktober 2017 zahllose Bücher erschienen. Doch auch zu Beginn des Festjahres werden Neuigkeiten zu dem weltumspannenden Ereignis angekündigt. Um nur eine zu nennen: Der Germanist Karl-Heinz Göttert beschäftigte sich mit „Luthers Bibel“. Sein Buch (Fischer) trägt den Untertitel „Geschichte einer feindlichen Übernahme“.

Aber wird es in dem schier unüberschaubaren Buchmarkt in diesem Jahr mal wieder einen ultimativen und gewinnbringenden Bestseller geben? Die Verlage sind immer für Überraschungen gut - vielleicht kurz vor den diesjährigen Buchmessen im März in Leipzig und im Oktober in Frankfurt. Oder wird die Britin Joanne Kathleen Rowling wieder aushelfen mit einem neuen Harry Potter?