Hito Steyerl Die deutsch-japanische Videokünstlerin wurde vom Magazin „ArtReview“ zur wichtigsten Person der Kunstwelt gewählt. (Foto: dpa)

LondonFrauenpower aus Deutschland: Die Videokünstlerin Hito Steyerl ist vom britischen Kunstmagazin „ArtReview“ zur derzeit einflussreichsten Persönlichkeit im internationalen Kunstbetrieb gekürt worden. Eine internationale Jury wählte die in München geborene deutsch-japanische Künstlerin dieses Jahr auf Platz eins der Rangliste „Power 100“. Im Vorjahr hatte Steyerl bereits Platz sieben belegt.

Auf Rang zwei folgt der für seine Arbeiten mit lebenden Tieren bekannte französische Künstler Pierre Huyghe. Auf Platz drei kommt überraschenderweise keine Künstlerin, sondern die 73-jährige US-Naturwissenschaftshistorikerin und Feministin Donna Haraway. Sie gilt mit ihrem schon 1985 entstandenen „A Cyborg Manifest“ über das Ende der klaren Trennung von Mensch und Maschine als eine Vordenkerin der Kunst des 21. Jahrhunderts. Auch Steyerl bezieht sich in ihrer Kunst auf Haraway.

Steyerls Einfluss sei sowohl in ihren Kunstwerken – sie war dieses Jahr mit einer Video-Arbeit über Roboter bei den Skulptur Projekten Münster dabei – als auch in ihren theoretischen Schriften abzulesen, sagte „ArtReview“-Mitherausgeber Oliver Basciano der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist wirklich ihr Jahr.“

Lebensdaten von Top-Künstlerin Hito Steyerl Öffentlichkeitsscheu Hito Steyerl verachtet Kunstrankings und Best-of-Listen. Sie gibt kaum Interviews, meidet öffentliche Auftritte. Trotzdem ist die Filmemacherin und Autorin jetzt vom britischen Kunstmagazin „ArtReview“ an die Spitze der 100 einflussreichsten Künstler der Welt gewählt worden. Wichtige Lebensdaten im Überblick.

1966 Hitomi („Das Auge“) Regina Steyerl wird in München geboren. Lebt und arbeitet in Berlin.

1987 bis 1990 Studium von Film und Dokumentarfilmregie an der Academy of Visual Arts in Tokio.

1990 und 1991 Regieassistentin im Team von Wim Wenders für „Until the End of the World“.

1992 bis 1998 Studium von Dokumentarfilmregie an der Hochschule für Fernsehen und Film in München.

2003 Promotion in Philosophie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien.

seit 2011 Professorin für Experimentellen Film und Video an der Universität der Künste in Berlin. Ihr aktuelles Projekt: lensbased.net

Ausgewählte Werke „Normalität 1-10“ (1999), „November“ (2004), „Lovely Andrea“ (2007), „Is the Museum a Battlefield“ (Istanbul Biennale 2013), „Factory of the Sun“ (Kunstbiennale Venedig 2015)

Die 1966 geborene Steyerl, die an der Universität der Künste Berlin Professorin für Experimentalfilm ist, kletterte in den vergangenen Jahren in der Rangliste der „Power 100“ ständig weiter nach oben. Ihre futuristischen Filme und Installationen werden weltweit in Ausstellungen gezeigt. Zur Biennale in Venedig 2015 hatte Steyerl im deutschen Pavillon mit ihrer Videoinstallation „Factory of the Sun“, einem vermeintlichen Videogame, Aufsehen erregt.

„An Hito Steyerl orientiert sich eine ganze Künstlergeneration, die mit ihren Arbeiten unsere digitalisierte Gegenwart reflektiert“, hatte Kasper König, Leiter der Skulptur Projekte Münster, über Steyerl gesagt.

Adam Szymczyk, künstlerischer Leiter der diesjährigen documenta 14, kommt auf Platz vier der „Power 100“. Der Schweizer Kurator Hans-Ulrich Obrist, der im Vorjahr Platz eins belegte, fiel auf Rang sechs zurück. Von den Megagalerien finden sich nur noch David Zwirner (Platz 5) sowie Iwan & Manuela Wirth (Platz 7) unter den ersten zehn.

Die Liste der „Power 100“ wird von einer 20-köpfigen anonymen Jury erstellt. Die Mitglieder kommen aus allen Kontinenten und sollen einen globalen Blick auf die Kunst vermitteln. Die 2017 in Kooperation mit BMW entstandene Rangliste umfasst nicht nur Künstler, sondern auch Galeristen, Sammler, Mäzene, Denker und Aktivisten aus aller Welt.