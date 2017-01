Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ein gutes Festival wäre eine werthaltige Investition

Ein gut gemachtes Hamburg-Festival wäre also gut angelegtes Geld für das Ziel, dem auch die Olympia-Bewerbung dienen sollte: die zweitgrößte Stadt Deutschlands gegenüber München und Frankfurt international bekannter zu machen. Das soll mehr Touristen nach Norddeutschland locken und Unternehmen davon überzeugen, in der Metropolregion Hamburg zu investieren.

Obwohl Google, Facebook und Twitter hier ihre Deutschland-Zentralen eröffnet haben, steht die Stadt im Schatten von Berlin, Frankfurt und München. Für Unternehmen in der Wissensgesellschaft ist entscheidend, an Orten zu sein, in denen sich Talente wohlfühlen. Dass Hamburg zu diesen Städten gehört, ist außerhalb Deutschlands wenig bekannt.

Anders als bei Olympia hätte die Stadt selbst in der Hand, Inhalte und Bedingungen eines Hamburg-Festivals festzulegen und es über Jahre hinweg zu profilieren. Sie sollte die Euphorie rund um die Elbphilharmonie nutzen, um das teure Bauwerk zum Kern eines solchen Vorhabens zu machen – und damit idealerweise etwas „Besseres als Olympia“ schaffen.