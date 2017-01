Übertragung in TV, Internet und Radio

„Unsere Residenz ist und Ehre, Herausforderung und Anspruch“, sagt NDR-Programmdirektor Joachim Knuth. Er ist verantwortlich für das bislang eher unauffällige Orchester der Rundfunkanstalt. „Es ist der Anspruch des Norddeutschen Rundfunks, mit unserem Orchester noch besser zu werden und unsere Exzellenzbestrebung zu intensivieren“, verspricht er immerhin. Als Zeichen dafür sei der Klangkörper nach 72 Jahren vom NDR-Gründungsstandort an der Alster in das neue Haus an die Elbe gezogen. Seit viereinhalb Monaten proben die Musiker nun im Großen Saal.

Wengen Feinschliffs an der Holzverkleidung für die Akustik kann das Ensemble Resonanz erst seit fünf Tagen proben. Doch auch dessen Geschäftsführer Tobias Rempe verbreitet Wohlfühlatmosphäre. „Es ist toll, dass die Wärme, die sich im Saal ausstrahlt, auch in der Musik widerspiegelt“, lobt er die ausgeglichene Akustik in Dynamik und Frequenzgang. Sein Ensemble bildet die Verbindung zur populäreren Kultur: Es hat seine Zentrale in einem alten Bunker auf St. Pauli.

Zuguterletzt warnt Lieben-Seutter noch vor dem – eigentlich legalen – Zweitmarkt für Tickets im Netz. Es sein „hoch riskant“ dort zu kaufen. Tickets könnten Kopien sein, Übeltäter würden gesperrt.

Die Karten für die Eröffnung am Mittwoch waren gar nicht erst im Handel erhältlich. Dennoch gibt es vielfältige Möglichkeiten zuzuhören – im Radio live auch etwa in Serbien, Rumänien und Schweden, zeitversetzt auch in China, Frankreich und der Schweiz.

Komfortabel ist es in Deutschland: Das NDR Fernsehen überträgt die Eröffnung, das Erste zeigt eine Zusammenfassung. Einen Live-Stream samt virtueller Realität bietet Google bei Youtube an. Auch Arte streamt das Ereignis ins Netz und sendet einige Tage später Höhepunkte im Fernsehen. Zudem übertragen viele ARD-Klassiksender live.

Es spielt das NDR Elbphilharmonie-Orchester, unterstützt von Rundfunkchören von NDR und BR. Eine Änderung in letzter Minute gibt es bei der Sopranistin: Weil gleich zwei Klassik-Stars wegen Erkrankung ausfallen, wird die 31-jährige Hanna-Elisabeth Müller kurzfristig eingeflogen. „Ich hoffe, sie hat ihren Ausweis dabei“, scherzt Lieben-Seutter wegen der hohen Sicherheitsmaßnahmen mit viel Polizei, Einlasskontrolle und Betonblöcken an der Zufahrtsstraße.