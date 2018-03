 Fondation Louis Vuitton: „Es ist uns gelungen, die Sammlung diskret zusammenzustellen“

Jean-Paul Claverie ist Bernard Arnaults engster Berater für Kunst und Mäzenatentum. In mehr als 20 Jahren baute er das kulturelle und soziale Image des Luxuskonzerns LVMH (Moët Hennessy Luis Vuitton) auf. Mit Olga Grimm-Weissert sprach Claverie über die „Fondation Louis Vuitton für die Kreation“, ihre Kunstsammlung und ihr von Frank Gehry errichtetes Domizil, das am 27. Oktober 2014 in Paris eröffnet wird.